Déconfinement : les athlètes de haut niveau reprennent progressivement l’entrainement

Depuis le début du confinement, le 16 mars, les règles étaient en théorie les mêmes pour tous. Que l’on soit détenteur du record du monde du décathlon comme Kevin Mayer, décuple champion du monde de judo comme Teddy Riner, ou sportif amateur, impossible de s’éloigner à plus d’un kilomètre de chez soi ou de déroger à la limite d’une heure d’activité physique en extérieur. Un entraînement “fait maison”, symbolisé sur les réseaux sociaux par Renaud Lavillenie sautant à la perche dans son jardin.

Mais le temps commençait à être long pour certains, notamment pour les nageurs habitués à aligner les longueurs de bassin et privés des sensations de l’eau.

Pour les amateurs, seul et en extérieur

Au premier jour du déconfinement, un décret signé par le Premier ministre Edouard Philippe redonne un peu d’air aux quelque 5000 sportifs inscrits sur les listes de haut niveau (senior, élite, relève) du ministère des Sports, ainsi qu’aux sportifs professionnels, autorisés à reprendre l’entraînement dans tous les équipements accessibles, même en intérieur. Pour les sportifs amateurs, les règles du kilomètre ou de l’heure sont levées, mais la pratique doit rester solitaire et en extérieur.

“Leur activité s’apparentant à une activité professionnelle, le seuil des dix personnes maximum autorisé (pour les regroupements) ne s’appliquera pas. Ils seront autorisés à s’éloigner à plus de 100 km de leur domicile pour la pratique de leur activité sportive”, explique à l’AFP le ministère des Sports à propos du haut niveau, tout en rappelant les règles de distance à respecter. En revanche, c’est niet pour les sports collectifs ou de combat.

Le ouf des sportifs professionnels

“Les nageurs vont pouvoir retrouver l’eau, c’est un soulagement (...) On commence à entrevoir le bout du tunnel”, résume le directeur technique national (DTN) de la natation, Julien Issoulié. Maintenant, “il faut que les villes ouvrent bien les bassins. Ça ne va pas se faire dans les dix minutes, mais ça va se remettre tranquillement en route” et ”ça va plonger dans la semaine, c’est sûr”.

Des voix s’étaient élevées, au sein des fédérations et parmi les DTN pour considérer que les sportifs de haut niveau devaient retrouver leur outil de travail. “Ma fédération m’a demandé si je comptais retourner à l’Insep, mais une reprise de l’entraînement spécifique à tout prix n’est pas optimale pour moi”, explique la fleurettiste Astrid Guyart, installée en banlieue lyonnaise. “Je suis tout le temps restée en contact avec les préparateurs physiques (de l’Insep), j’ai suivi un programme cardio et un programme de renforcement musculaire, je travaille mes déplacements. Et la prochaine compétition inscrite au calendrier de la Fédération internationale d’escrime, ce sont les JO de Tokyo”, qui ont été reportés à 2021, ajoute-t-elle. De quoi voir venir.

Des règles sanitaires strictes

Le DTN du judo, Jean-Claude Senaud, envisage un retour à l’Insep, le centre d’excellence du haut niveau français, situé au bois de Vincennes, à la limite de Paris, pour la “trentaine d’athlètes qui jouent la qualification pour les JO”. Si les entraînements au corps-à-corps sont interdits, les judokas pourront s’entraîner sur des mannequins achetés par la fédération.

“Pour les lanceurs, on recommande qu’une seule personne manipule les engins ou qu’il soit _désinfecté avant chaque changement d’utilisateur_”, explique à son tour le DTN de l’athlétisme, Patrice Gergès, qui appelle les sportifs à ne pas se précipiter et à se “réathlétiser” dans un premier temps.

Au CREPS de Toulouse, 15 athlètes près à la reprise

A l’Insep, comme dans les Creps, les centres d'entraînement de haut niveau dans les régions, la réouverture sera progressive.

Le CREPS de Toulouse - @CREPS Toulouse

« Sur les 350 sportifs que nous accueillons habituellement, et sur les 86 athlètes de haut niveau que nous suivons, 15 à 17 sont prêts à reprendre l’entrainement à partir de la semaine prochaine dans les disciplines individuelles et outdoor, comme l’athlétisme, l’escalade, le canoé-kayak, l’aviron ou la natation. » explique Muriel Roth, la directrice du CREPS de Toulouse. « Mais ce ne sera pas le cas dans un premier temps pour les sports collectifs, le basket, le rugby ou le beach-volley, ou les sports de combat comme la boxe. »

« Nous avons des sportifs de haut niveau, mais aussi des lycéens qui ne devraient être scolarisés qu’à partir du mois de juin. Il faudra adapter l’internat, sélectionner les élèves qui en ont le plus besoin ou qui viennent de loin. »

Résultat du confinement, une "forme olympique"

« Ce qui est compliqué pour un athlète, c’est d’acquérir une condition physique, son problème pendant le confinement était de la garder » explique Sandra Forgues, champion olympique de canoë biplace et aujourd’hui présidente du CREPS de Toulouse.

Sandra Forgues - champion olympique de canoé biplace en 1996, présidente du CREPS de Toulouse © Maxppp - ARNAUD DUMONTIER

« La majorité des sportifs de haut niveau ont trouvé des solutions, malgré quelques gags que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux, chacun a trouvé les moyens de s’entraîner et garde sa forme physique. Reste les gestes techniques qui vont devoir être repris. Simplement avec le report des jeux olympiques pendant un an, ils ont largement le temps. Sauf ceux qui vont perdre leur sélection si certains sports remettent en cause leur sélection, sinon, c’est plutôt une chance. Tous ceux qui sont sélectionnés auront un an de plus pour se préparer. »

« Ce confinement de deux mois, c’est comme une petite blessure. Mais la frustration de la pratique, c’est le meilleur outil de la motivation – ajoute Sandra Forgues. "C’est pour ça qu’on voit revenir des sportifs de blessures, toujours super motivés et qui reprennent un niveau exceptionnel. Je pense que tous les sportifs vont avoir cette motivation décuplée par cette frustration. Je pense que le niveau sportif français n’a pas été affecté par cette période de confinement. _Certains sportifs vont même sortir de ce confinement avec une condition physique supérieure_, puisqu’on ne faisait pendant cette période que de la préparation physique et pas de gestes techniques. »

Je pense qu’au final, il pourra y avoir du positif dans tout ça

« Nous allons voir au cas par cas et sport par sport » ajoute Sandra Forgues. « Le CREPS se prépare à cette reprise progressive pour que nos sportifs ne prennent pas de risques. Nous mettons en place _des circulations à sens unique_, les équipements seront désinfectés après chaque entrainement, des espacements, des gymnases qui étaient réservés aux sports collectifs qui ne vont pas reprendre seront utilisés pour mieux organiser la pratique individuelle. Le sport de haut niveau est habitué à s’adapter. Je pense que nous aurons les meilleures chances pour entraîner nos athlètes pour les meilleures compétitions de l’année prochaine. »

