Déconfinement : les auto-écoles creusoises reprennent les cours avec des précautions sanitaires

Vous allez sans doute voir des voitures d'auto-écoles circuler à nouveau sur nos routes creusoises. Les agences rouvrent en effet leurs portes ce mercredi 13 mai, avec un maximum de précautions sanitaires. En l'absence de directive nationale sur les règles à suivre, chaque gérant doit décider de ces mesures. Tour d'horizon.

Dans la voiture, rouler masqué : c'est la nouvelle règle pour la quasi-totalité des élèves creusois et de leurs moniteurs de conduite, afin d'éviter la propagation éventuelle du coronavirus. Sur la moto, idem, même si l'auto-école Salesse constate un relâchement chez les apprentis conducteurs de deux-roues : "pour le premier jour on leur a prêté des masques, parce qu'on a un stock. Mais ils ne devraient pas prendre ça à la légère."

Autres précautions : le lavage des mains avant et après la leçon de conduite, ainsi que le nettoyage systématique de la voiture entre deux leçons qui "seront un peu plus courtes que d'habitude pour vérifier que tout est propre", assure Christophe Junia, gérant d'auto-école à Guéret et Aubusson. "Certains, au niveau national, réfléchissent à mettre une vitre en plexiglas entre l'élève et le moniteur, mais ce serait trop dangereux, car le moniteur n'a pas accès au volant par exemple."

En agence de conduite, les mesures désormais habituelles sont en vigueur : marquage au sol pour circuler, masques pour tous les employés, gel et désinfectant à disposition. Les salles de cours de code ont elles changé de visage : "On a coupé la salle en deux, explique Christophe Junia, et on a espacé les chaises pour laisser 1m50 entre chaque élève, devant, derrière et sur les côtés". Pour une autre agence, qui souhaite rester anonyme, les tests de conduite vont se transformer en questionnaire oral afin de ne pas multiplier les papiers.

Autant de mesures qui pèsent lourd sur la trésorerie des auto-écoles, malmenées par les deux mois de fermeture : "entre 800 et 1000 euros par agence, estime Christophe Junia. Les masques, le gel, les distributeurs de gel ... et tout ça va augmenter." Pour l'instant il n'envisage pas de répercuter ce coût sur le prix des formations : "la baisse du prix du carburant nous est favorable dans le même temps", explique-t-il.

Les parents ont peur d'envoyer leurs enfants chez nous. Un gérant d'auto-école

Les gérants d'auto-écoles creusois espèrent que ces mesures rassureront les élèves et leurs parents. Eux aussi sont angoissés par la reprise : "C'est comme une épée de Damoclès, confirme Christophe Junia. Si un employé est contaminé, ou un élève, c'est nous qui sommes responsables pénalement." Une crainte qui explique peut-être pourquoi les agences reçoivent pour l'instant moins d'appels que prévu pour la reprise. "On est stressés parce qu'on ne veut pas faire repartir l'épidémie, et aussi parce qu'on joue la survie de notre entreprise", ajoute Isabelle Lamounine, gérante à La Souterraine.