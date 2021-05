Déconfinement : les azuréens soufflent enfin à Théoule-sur-Mer

Ce samedi 8 mai marque le début d'un weekend de déconfinement progressif pour tous les français. Depuis le lundi 3 mai, il n'y a plus besoin d'attestation pour se déplacer et l'interdiction de dépasser les 10 kilomètres et de se rendre dans une autre région sont levées. Alors forcément ce samedi les maralpins en ont profité pour se rendre sur les communes frontalières au Var comme Théoule-sur-Mer ou Mandelieu la Napoule.

La météo particulièrement clémente a favorisé les déplacements des niçois. Séverine une niçoise profite de la plage avec sa fille Laura "à tout âge, je pense que tout le monde a souffert du confinement, alors forcément aujourd'hui c’est important de se ressourcer, on a besoin d'espace et de liberté."

Si l'eau est encore fraîche, la température extérieure est montée à plus de 20 ° et les azuréens sont au rendez-vous.

Magalie Beltrando est gérante de la pâtisserie Les Délices de Théoule-sur-Mer et confirme que depuis la levée progressive des restrictions sanitaires il y a plus de monde et s'attend désormais à une bonne saison estivale. "Cela bouge plus, il y a des niçois, des cannois, on espère faire une belle saison mais pour le moment on le sent bien et on espère que cela va continuer."