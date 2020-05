Déconfinement : les cafetiers isérois attendent avec impatience la réouverture de leurs établissements

Avec le confinement, impossible d'aller siroter un bon café en terrasse et malheureusement, la réouverture des bars, cafés et restaurants n'est pas prévue pour tout de suite. Le gouvernement fera le point à la fin du mois de mai sur leur possible réouverture.

"Drive café"

En attendant, les professionnels du secteur serrent les dents et pour patienter, certains se mettent à la vente à emporter, à l'instar de la Brûlerie des Alpes, située cours Jean Jaures, à Grenoble.

Le torréfacteur est resté ouvert pendant trois heures chaque matin pendant le confinement, uniquement pour vendre du café moulu ou en grains aux clients. Mais à partir de ce mardi, il sera possible d'aller chercher son café à emporter. Patricia Chemin est la gérante de l'établissement : "Jusqu'à maintenant, c'est Julien (l'employé de la brûlerie, ndlr) qui était à la boutique tout seul le matin et des gens faisaient la queue pour lui demander un expresso. Là, on a décidé d'allumer la machine, justement pour pouvoir _proposer un expresso, un allongé, un cappuccino... Les gens ont envie de sortir un peu de chez eux_, de voir autre chose et de profiter d'un bon produit".

La vente à emporter n'est pas la solution pour tous

La vente à emporter n’est en revanche pas du tout à l’ordre du jour pour les bars et cafés traditionnels, explique Nicolas Creissels, le président du syndicat des cafetiers de l’Isère : "Bricoler de la vente à emporter pour essayer de sauver les meubles, c'est exactement ce que nous ne voulons pas faire. _Nous voulons garder notre activité partielle, les indemnisations totales sur nos salariés_, et cela tant que nous ne pouvons pas faire notre vrai métier", souligne-t-il.

Nicolas Creissels, qui est également le gérant du pub O'Callaghan, à Grenoble, espère pouvoir rapidement reprendre son activité.

"Au même titre que tous les commerces qui ont fermé le 15 mars et qui n'ont pas encore rouvert, il y a bien sûr une difficulté énorme et ça commence à être très problématique mais nous voulons redémarrer dans des conditions normales, avec l'espacement règlementaire des tables et avec la règlementation d'hygiène préconisée. Nous pouvons le faire dès maintenant, dès que le gouvernement nous donnera le feu vert, nous sommes impatients !", témoigne le patron.