Déconfinement : les campings de Loire-Atlantique affichent presque complets !

_"_J'ai reçu un mail d'une cliente qui n'avait pas compris qu'elle pouvait venir à l'Ascension. Elle m'a ensuite répondu qu'on avait ensoleillé sa journée !" Valérie Lebeau précise les annonces gouvernementales aux vacanciers qui hésitent encore à se rendre sur la pointe Saint-Gildas.

Mais la gérante du camping Eleovic a retrouvé le sourire, sous son masque : dans quelques jours, elle va enfin accueillir ses campeurs. Car dès le 3 mai, les restrictions de déplacement seront levées.

Le week-end de l'Ascension s'annonce très bien avec 100% de locations pour ce qui concerne les mobile-homes ! - Valérie Lebeau, gérante du camping Eleovic

Il lui reste encore quelques emplacements pour des tentes ou des caravanes "mais les premiers week-ends de mai s'annoncent bien chargés", se réjouit-elle.

Des réservations rapides à l'annonce du déconfinement

Avec les vacances de Pâques avancées, des séjours prévus en 2020 reportés à cette année, Nicolas Charrier constate des taux d'occupation satisfaisants pour ces week-ends de mai.

"On a assisté à une forte augmentation des réservations dès que les gens ont su qu'on allait être déconfinés", raconte le gérant du camping Les Rochelets à Saint-Brévin-Les-Pins. "Pour les mobile-homes, on est à plus de 80% de réservations. D'ici au 3 mai, on va être complets."

Aucun problème de distanciation sociale et d'aération au camping Eleovic de Préfailles, près de la pointe Saint-Gildas. © Radio France - Marion Bothorel

Le président régional de la Fédération d’hôtellerie de plein air n'est pas étonné que le camping soit prisé pour le déconfinement : "la notion de plein air fait qu'on est très rassurant, au niveau des conditions sanitaires".

Leur vie, c'est le camping !

Confinés au camping les Rochelets, Monique et Jean Pierre confirment : il y a suffisamment d'espace pour tout le monde. Et surtout, pour leurs petits enfants : "nous, on aime quand il y a de la vie au camping ! Nos petits enfants n'attendent que ça : de revenir, car leur vie, c'est le mobile-home !"

Les professionnels du secteur sont aussi soulagés de pouvoir bientôt proposer à leurs clients un verre en terrasse, puisqu'elles pourront rouvrir à partir du 19 mai. Mais Nicolas Charrier attend encore une précision : il espère un décret lui permettant de rouvrir sa piscine le plus vite possible.