Déconfinement : les campings du Var se posent beaucoup de questions

A la veille du mois de mai et de ses traditionnels ponts, les 280 campings varois sont normalement, à cette période, en pleine ébullition. Mais la crise liée au coronavirus et le confinement qui en découle les plongent dans le doute. Ils se posent de nombreuses questions : pourront-ils rouvrir ? Si oui, à quelle date et avec quelles mesures sanitaires ? Un comité interministériel consacré au tourisme doit se tenir, autour d'Edouard Philippe, le 14 mai mais les annonces du gouvernement ne devraient pas intervenir avant la fin du mois de mai.

Des aménagements dans les campings

Aurore Laroche attend avec impatience ces annonces. La directrice du camping 5* Estérel Caravaning à Agay (commune de Saint-Raphaël) avoue que la crise sanitaire lui a déjà fait perdre plus d'un million d'euros. Mais, cette passionnée veut aller de l'avant et réaménage son camping de 19 ha pour que les mesures barrières puissent être respectées cet été. "Nous avons installé des parois en plexiglas à l'accueil et dans la boutique du camping. Nous avons aussi agrandi en urgence la terrasse du restaurant pour que les tables soient espacées d'au moins 4 mètres. La carte des vins a été supprimée car elle nécessite une manipulation et donc une désinfection. Nos employés auront des tenues dignes des scaphandriers pour s'approcher des clients" détaille la Varoise qui a également agrandi l'espace du mini-club réservé aux enfants et commandé des milliers de masques pour ses clients.

Mais la gérante de ce camping de 19 hectares se pose d'autres questions : "Pourrons-nous ouvrir l'espace aquatique ? le mini-club pour les enfants ? quid des animations du soir ? Je suis dans le flou et j'ai hâte d'avoir des réponses car je reçois de nombreux appels de clients".

Des sites internet très sollicités

Car les Français ont semble-t-il hâte de partir en vacances ! Selon Michel Nore, président du syndicat de l’Hôtellerie de Plein air du Var, les sites internet des établissements enregistrent beaucoup plus de visites que l'année dernière. Avec plus de 8 millions de touristes par an, le premier département touristique de France (hors Paris) avec 80% de clientèle française.