Déconfinement: Les centres commerciaux des Bouches du Rhône et du Var rouvrent leurs portes

Les centres commerciaux des Bouches du Rhône et du Var rouvrent leurs portes. Des centres commerciaux qui doivent s’adapter et mettre en place des mesures de protection et de contrôle pour les clients et les salariés pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

Le préfet de région a autorisé l’ouverture de l’ensemble des centres commerciaux des Bouches-du-Rhône et du var, après parution d’un décret le 11 mai, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. La Valentine, le Centre Bourse, le Centre Bonneveine à Marseille ou encore le Village des marques de Miramas ont ouvert dès le 11 mai, comme les centres commerciaux Mayol, Grand Var, Avenue 83 et Carrefour Oillioules dans le Var. Le Centre Grand Littoral dans les quartiers nord de Marseille a ouvert ce mardi, comme la zone commerciale de Plan de Campagne. Le centre commercial des Terrasses du Port, quartier Joliette à Marseille, ouvre lui ce mercredi.

Port du masque obligatoire aux Terrasses du Port

Des centres commerciaux qui doivent s’adapter et mettre en place des mesures de protection et de contrôle pour les clients et les salariés. Des aménagements qui vont changer notre façon de faire du shopping. Une fois entrée dans le centre, il faut suivre le sens de circulation et respecter les marquages au sol pour les distances de sécurité notamment lors des files d’attente devant les magasins, le nombre de clients présents en même temps, étant limité. Des boutiques qu’il a fallu totalement réorganiser, pour faciliter la fluidité, les caisses sont équipées de Plexiglas, chaque employé porte une visière ou un masque, et le gel hydro alcoolique est présent partout.

des commerçants impatients

Concernant les magasins d’habillement, certains ont choisi de conserver des cabines d’essayage, les vêtement essayés restent alors en "quarantaine" 48h avant d’être remis en rayon, ou désinfectés à la vapeur. D’autres enseignes préfèrent elles faciliter les conditions d’échange et de remboursement . À noter que si le port du masque est fortement recommandé dans les galeries des centres commerciaux, il est obligatoire dans la plupart des magasins. Malgré toutes ces "contraintes" de logistique, les commerçants et directeurs de centres commerciaux attendaient cette réouverture avec impatience, après 2 mois de fermeture.