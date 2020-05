Déconfinement : les centres des impôts vont rouvrir... mais pas question de venir faire la queue

Il nous reste encore un mois pour déclarer nos revenus en ligne, jusqu'au 11 juin sur internet dans l'Oise, la Somme, le Nord et le Pas-de-Calais, et jusqu'au 12 juin sur papier. Mais avec la crise du coronavirus c'est que toutes les agences des finances publiques ont fermé. Elles vont rouvrir avec le déconfinement, le 18 mai dans la Somme et l'Oise, et le 25 mai dans le Pas-de-Calais, avec des conditions très strictes face à l'épidémie qui continue de sévir.

1. Pas question de faire la queue, c'est sur rendez-vous

L'accès dans les centres des finances publiques pour les particuliers, au nombre de quatre dans la Somme et six dans l'Oise se fera uniquement sur rendez-vous, et seulement pour des questions pointues prévient la directrice des finances publiques de la Somme Nathalie Biquard : "Venir faire la queue cette année ce ne sera pas possible, c'est seulement si on a une question pointue ou une personne qu'on ne peut pas aider par téléphone qu'on la fera venir", explique-t-elle. Le but c'est d'éviter les files d'attentes, souvent très longues, surtout dans les derniers jours avant la date butoir.

2. Une boite aux lettres pour déposer sa déclaration

Pour ceux qui préfèrent ne pas envoyer leur déclaration par la Poste et viennent habituellement la déposer chaque année en mains propres, pas possible non plus cette année : "On va installer une urnes à l'extérieur des locaux, pour que les gens puissent la déposer tout en restant à l'extérieur", assure Nathalie Biquard.

3. Envoyez un mail, cette fois, ils vont répondre

Fini le téléphone qui sonne dans le vide. Les impôts ont presque triplé les effectifs chargés de répondre à nos questions, par courriel et par téléphone, par rapport à l'an dernier. La directrice des finances publiques de la Somme l'assure : "On a mis les moyens. C'est vrai qu'on s'est rendus compte qu'on avait souvent des usagers qui se déplaçaient en centre des impôts parce qu'ils n'arrivaient pas à nous joindre au téléphone. Cette année, ce genre de situation doit être résiduel". Et, oui, elle l'assure, ils répondent même aux e-mails, dans les 48 heures en général.