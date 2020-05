Après plus de deux mois de fermeture les Châteaux de Gien, Sully et Chamerolles, appartenant au Département du Loiret, rouvrent leurs portes au public. Mais il a fallu mettre en place un protocole sanitaire très strict : port du masque ; désinfection des lieux plusieurs fois par jour. Explications.

Déconfinement : les châteaux et musées du département du Loiret rouvrent leurs portes

Après plus de deux mois de fermeture, le département du Loiret a finalement décidé de rouvrir les Châteaux de Sully, de Gien et de Chamerolles, ce mercredi 20 mai.

Protocole sanitaire strict

Mais cette réouverture n'a pu se faire qu'à la condition qu'un protocole sanitaire strict soit mis en place dans chaque château, comme le rappelle la vice présidente du conseil départemental du Loiret, Laurence Bellais : "le port du masque sera obligatoire dans chaque château, les visiteurs devront venir avec ou s'ils n'en ont pas nous leur en fournirons un. Ils devront également se désinfecter les mains à l'entrée du château. Et puis, nos équipes désinfecteront deux fois par jour les salles, les poignées et autres objets susceptibles d'être infectés."

Accès limité

En plus de ces mesures barrières, le conseil départemental a décidé de limiter l'accès à ses sites. "Nous ne pouvons pas accueillir le public comme en temps normal. Nous avons défini des jauges pour chaque site, à Gien par exemple 30 personnes pourront venir en simultané, jusqu'à 40 personnes à Chamerolles et à Sully pourront être accueillies car il y a des étages. En revanche, les visiteurs ne pourront pas pique-niquer dans les jardins, ni s'y arrêter comme ils le faisaient habituellement." souligne Laurence Bellais.

Pertes économiques

Et si les mesures sanitaires sont quelque peu contraignantes, il est important, selon la vice-présidente du Conseil départemental, de rouvrir tout de même : "d'abord parce que les pertes économiques ne sont pas négligeables. Nous estimons que de la mi-mars à fin mai 2020 nous avons perdu plus de 160 000 euros en comparaison au chiffre d'affaires réalisé sur la même période de l'année dernière. Sur cette période nous avions accueilli entre 25.000 et 27.000 visiteurs l'an passé, c'est une période de l'année importante pour le tourisme." Avant d'ajouter : "ensuite, la réouverture était importante pour nos agents qui travaillent sur ces sites. Ils attendent ce moment avec impatience, je crois."

Le musée de Lorris, qui appartient également au Conseil dépatemental, nedevrait, quant à lui, rouvrir que le 3 juin, une fois les mesures sanitaires mises en place.