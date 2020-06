Déconfinement : les cinémas basques rouvrent finalement le 22 juin

Rarement annonce de réouverture n'avait été aussi mouvementée. Le 28 mai, Edouard Philippe le premier ministre a annoncé que dans le cadre de la phase 2 du déconfinement, les salles de cinéma pourraient rouvrir le 22 juin. Immédiatement, la profession a tempéré en avançant la difficulté de monter une programmation en si peu de temps. On était alors sur le mercredi 1er juillet.

Plusieurs réunions ont eu lieu depuis. Les distributeurs ont accepté de sortir des films dans ce laps de temps relativement court. Des films sortis quelques jours avant le confinement en mars ressortent également : De Gaulle, La bonne épouse... Les salles accueilleront donc à nouveau leur public à partir du lundi 22 juin. "Tout a été fait un peu dans le désordre," reconnait Xabi Garat, le patron du cinéma le Sélect de Saint Jean de Luz et programmateur de six autres salles au pays basque ( Hendaye, Saint Jean Pied de Port, Hasparren, Cambo, Saint Palais et Mauléon). Mais, ironise-t-il, "ce qui est bien c'est que les exploitants de salles de cinéma du pays basque savent s'adapter et on va réorganiser tout ça."

un protocole sanitaire validé

Les salles de cinéma ont en outre à présent en main le protocole sanitaire. Dans les salles, il s'agira du principe du siège vide ; en clair, une famille de quatre personnes pourra s'asseoir côte à côte mais elle laissera un fauteuil vacant de part et d'autre. Du gel hydroalcoolique sera proposé en plusieurs points des établissements et les points de contacts seront limités comme les portes qui seront ouvertes le plus possible. Aujourd'hui, se félicite François-Xavier Menou, le patron de Monciné à Anglet, " aujourd'hui, on sait comment organiser l'accueil de nos spectateurs. Nous savons quoi leur proposer donc désormais rien n'empêche l'ouverture des salles le 22 juin prochain."