Déconfinement : les cinémas ouvrent ce lundi

Après trois mois d'écran noir, les cinémas se déconfinent à leur tour et rouvrent ce soir leurs salles au public.

Ce furent surement les cent jours les plus longs pour les exploitants de salles de cinéma en France. Ce lundi 22 juin est synonyme de retour à la vie au cinéma REX à Sarlat. La nouvelle étape du déconfinement permet enfin d'accueillir des spectateurs. Les premiers films seront projetés ce lundi avec quelques aménagements pour limiter les risques de contagion.

Le port du masque recommandé dans les hall mais pas dans les salles

Les capacités d'accueil des salles ne sont plus limitées Les personnes d'une même famille pourront s'installer côte à côte mais pour les autres, il faudra laisser un siège entre chaque spectateur. Des bouteilles de gel hydroalcoolique seront également mises à disposition. Les entrées seront décalées pour éviter toute promiscuité. Mais le port du masque , s'il est fortement conseillé à l'extérieur des salles, ne sera pas obligatoire à l’intérieur, pour un meilleur confort.

Des bouteilles de gel disposées à l'entrée du cinéma © Radio France - Valérie Déjean

De Gaulle pour reprendre le chemin des salles obscures

Pour certains films, l'aventure s'est terminée brutalement avec le confinement. Elle reprend aujourd’hui pour tous ceux qui ont gardé l'exclusivité pour les salles. C'est le cas du long métrage sur le général de Gaulle incarné par Lambert Wilson et ça tombe plutôt bien en pleine commémoration du 18 juin, même chose pour "La bonne épouse" avec Juliette Binoche. En revanche, ceux qui sont sortis sur Internet ne reviendront pas. Mais Blandine Bollier, la directrice du Rex attend et espère la sortie du nouveau film de Disney, Mulan, pour attirer du monde dans les salles. Car ces cents jours sans projections ont été longs et rudes financièrement. Les douze salariés du Rex se sont retrouvés au chômage partiel. Ils seront tous là ce lundi matin pour accueillir les spectateurs.

Blandine Bollier, la directrice du cinéma le Rex à Sarlat © Radio France - Valérie Déjean

Blandine Bollier est impatiente " Là on est tous dans les starting-blocks, hyper enthousiastes à l'idée de reprendre, de rouvrir le cinéma, rallumer les écrans, on a hâte !" La directrice ne cache pas son bonheur de retrouver ses cinéphiles sarladais. Pendant le confinement, les responsables du cinéma ont reçu de nombreux appels et de nombreux messages de soutien, preuve de la place particulière que tient le Rex, cette entreprise familiale dans le cœur des sarladais.

Blandine Bollier , la directrice du cinéma Le Rex à Sarlat Copier

Le Rex ouvre ses portes dès ce lundi matin 9 heures 30 avec une braderie d'affiches pour l'association des " amis du cinéma".