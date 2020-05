Déconfinement : les cloches des églises d'Ille-et-Vilaine vont sonner dimanche soir

Il n'y aura pas uniquement le bruit désormais traditionnel des applaudissements, à 20 heures, ce dimanche soir en Ille-et-Vilaine. A celui-ci va se mêler celui des cloches d'églises qui tintent, a annoncé le diocèse de Rennes.

A l'origine de l'opération, baptisée "Des cloches pour dire merci", le père Olivier Gazeau, le curé de la paroisse Saint Jean-Paul 2 (Betton, Melesse, Saint-Grégoire, Chevaigné, et Montreuil-le-Gast). Il explique que ce dernier soir de confinement "était la bonne occasion de faire sonner les cloches de manière particulière, pour remercier les soignants. Mais attention, reprend-il, ce n'est absolument pas pour sonner une quelconque victoire. On sait bien qu'il faut tous rester mobilisés".

Le jour de la fête de Jeanne d'Arc

"Une nouvelle phase dans la lutte contre cette pandémie" commence ce lundi 11 mai, écrit le diocèse. Ce n’est qu’une étape et nous sommes tous appelés à rester mobilisés". "C'est cette mobilisation de tous qui continue pour prendre soin les uns des autres, pour continuer à lutter contre cette pandémie", ajoute Olivier Gazeau, qui voit aussi un signe du calendrier. "Le 10 mai, c'est aussi la fête nationale de Jeanne d'Arc, patronne secondaire de la France. Et c'est vrai que c'est aussi une belle figure de jeune femme qui s'est mis au service de son pays".

Alors, dimanche soir à 20 heures, il fera sonner les cloches de l'église de Betton, tandis que des sacristains feront retentir celles de Betton, Melesse, Saint-Grégoire, Chevaigné, et Montreuil-le-Gast. Au total, en Ille-et-Vilaine, le diocèse estime à environ 300 le nombre d'églises en état de marche (sur 400) dont les cloches vont retentir en ville et à la campagne. "C'est d'autant plus important à la campagne, où, peut être, le fait qu'on applaudisse le soir se voit moins que dans les villes. Les cloches sont habituellement un appel à la prière, là, elles sont aussi un appel au rassemblement", conclut le père Olivier Gazeau.