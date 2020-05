Déconfinement : les commerçants de L'Aigle dans l'Orne chantent pour le retour des clients

Pendant deux mois, les boutiques du centre-ville de L'Aigle (Orne) étaient à l'arrêt. Le déconfinement du 11 mai a permis leur réouverture mais faut-il encore que les clients reviennent.

Pour les interpeller, l'Union Commerciale de L'Aigle à publier un clip vidéo montrant une trentaine de commerçants. Sur l'air de "I will survive " de Gloria Gaynor, ils veulent inciter les riverains à consommer près de chez eux.

L'initiative est venue de Maxime Henrich, président de l'Union Commerciale de L'Aigle et gérant d'une boutique de vêtements. Durant le confinement, il a estimé son manque à gagner :

"entre 4 000 et 5 000 euros, c'est 60% de mon chiffre d'affaires ! ".

Maxime espère que le clip incitera les habitants à revenir dans sa boutique mais aussi dans tous les autres commerces de la ville.

Depuis sa publication, "On va survivre" a été vu plus de 60 000 fois et partagé par des milliers de personnes. Une récompense pour Maxime,

"on a mis plus d'une semaine à réaliser ce clip et on a passé deux heures à chanter".

La ville de L'Aigle compte une cinquantaine de magasins pour 8000 habitants.