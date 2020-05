Déconfinement : les commerçants de Nîmes rouvrent en ordre dispersé

Cela fait deux mois que leurs rideaux étaient baissés. La plupart des magasins de Nîmes ont rouvert ce lundi pour le premier jour du déconfinement. Audrey Garcia est la responsable du magasin "Mademoiselle Madeleine" , une boutique de vêtements et d'accessoires de mode, situé sur le boulevard Victor Hugo. Après 10 jours d'inactivité complète mi-mars, elle a décidé de relancer son activité via son site internet. "Tous les samedis matin, je proposais des ventes sur un thème, ce qui m'a permis de garder le contact avec mes clientes. C'est moi qui livrais les achats. Pour certaines clientes, j'utilisais la Poste. D'autres ont préféré que leurs achats soient gardés au magasin jusqu'à la réouverture." Une réouverture qui a eu lieu ce lundi. "J'ai refait les vitrines avec ce qui était déjà en stock et les livraisons que j'ai reçues pendant le confinement. "

Des plages horaires privatisées le lundi

A l'entrée, une borne de distribution de gel hydroalcoolique, des masques pour les clientes qui n'en ont pas et pour les vêtements qu'elles veulent essayer, une machine qui envoie de la vapeur à 65 degrés. Obligation également pour celles qui essaient des chaussures ou des bijoux, d'utiliser du gel hydroalcoolique. Pour toutes celles qui ne veulent pas croiser d'autres clientes, Audrey Garcia propose de réserver des plages horaires d'une demie-heure le lundi, de 10h à 14h pour avoir le magasin à elles toutes seules. "J'ai déjà de nombreuses clientes qui m'ont dit qu'elles viendraient avec des amies. "

Les cabines d'essayage inaccessibles dans certains magasins

Au magasin Celio à la coupole des Halles, quelques clients étaient présents à l'ouverture. "Pour acheter des caleçons, des chaussettes, un bermuda confie Mike Cheung, le manager. En plus, ils ont pu faire des affaires car nous avons reconduit la période de promotion que nous avions mise en place mi mars. Elle est prolongée jusqu'au 24 mai. Heureusement qu'il pleut car nous avons encore des pulls et des doudounes ! " Conformément aux directives nationales de la marque, Mike a mis en place un fléchage au sol pour éviter que les clients ne se croisent. Toutes les cabines d'essayage sont également fermées jusqu'à nouvel ordre. "Un monsieur voulait essayer un jean. Nous lui avons expliqué que c'était impossible, il est reparti."

"Les commerces dans le centre-ville, c'est la vie"

"Retrouver la confiance des clients, c'est ce qui sera le plus dur," confie Paul Guidicelli, patron du magasin La Cité et président de l'association de commerçants "Cœur de Nîmes". Il reconnait que la vente en ligne, le drive ou le "click and collect" développés par certains magasins du centre-ville a été un plus pour faire face à la concurrence des géants du e-commerce. "Mais poursuit-il, on reste vigilants. S'il n'y a plus de commerces dans le centre-ville, il n'y aura plus de vie."