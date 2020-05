Déconfinement : les conditions d'accueil modifiées en préfecture du Gard

À partir de ce lundi 11 mai, les conditions d'accueil évoluent dans les services de la préfecture et des sous-préfectures du Gard.

En préfecture, l’accès aux services des étrangers (titres de séjour, demandeurs d’asile) ne sera autorisé qu’à partir du mercredi 13 mai aux seules personnes munies d’une convocation reçue après le 7 mai. Les usagers recevront leur convocation par messagerie (remise du titre de séjour, renouvellement des titres détenus et toutes autres démarches). Les dossiers de demandes de titres de séjour doivent être adressés par voie postale ou déposés dans la boite aux lettres de la préfecture.

La préfecture demande aux usagers de faire leur démarche en ligne :

sur le site internet de la préfecture www.gard.gouv.fr rubrique "Informations pour les ressortissants étrangers"

sur le site service public : www. service-public.fr

si votre demande d’information est non-répertoriée dans les deux sites précédents, vous pouvez contacter les services sur l’adresse courriel : pref-etrangers-contact@gard.gouv.

La sous-préfecture d’Alès reste fermée aux usagers. Néanmoins, une prise de rendez-vous, préalable à une réception de l’usager en sous-préfecture, pourra exceptionnellement être faite par téléphone si les services la jugent utile.

La sous-préfecture du Vigan est ouverte depuis ce lundi 11 mai, de 9h à 11h30, pour les usagers ayant pris rendez-vous. La prise de rendez-vous se fait par téléphone (04.67.81.67.00 de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30) ou par courriel (sp-levigan-accueil@gard.gouv.fr)

La Direction départementale de la cohésion sociale reste fermée aux usagers. Les modalités d’accueil seront communiquées ultérieurement.

La Direction départementale de la protection des populations est ouverte depuis ce lundi 11 mai, de 9h à 12h. Le service de réponse aux consommateurs sera ouvert une demi-journée par semaine selon des modalités qu’il reste à définir.

La Direction départementale des territoires et de la mer est également ouverte depuis ce lundi, uniquement sur rendez-vous. La prise de rendez-vous se réalise là aussi par téléphone (06.66.62.62.00) de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 (15h30 le vendredi et veille de jour férié).