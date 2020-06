Déconfinement : une psychologue propose un soutien gratuit pour mieux vivre le retour à son quotidien habituel

Invitée de France Bleu Paris ce mardi 2 juin, la psychologue Florence Delbos, exerce à Vanves (Hauts-de-Seine) mais est habitante de Magny-les-Hameaux (Yvelines). Dans sa commune, avec le soutien de la mairie, elle propose des séances gratuites pour les habitants qui vivent mal le déconfinement. Elle répond à trois questions.

France Bleu Paris : Comment expliquer que nous sommes nombreux à moins bien vivre le déconfinement, plutôt que le confinement ?

Florence Delbos : Je pense que pendant le confinement, passé le choc initial, des routines s'étaient mises en place avec une organisation peut-être pas toujours facile, mais iol y avait un vrai cadre. Le déconfinement a entraîné des incertitudes, avec des informations contradictoires, on vit au jour le jour. Toute cette désorganisation est plus difficile à vivre. Et puis, il y a la fatigue qui s'est accumulée, en particulier pour tous ceux qui ont fait du télétravail et qui se sont occupés de leurs enfants.

France Bleu Paris : Quels sont les signes qui montrent que le déconfinement pèse sur notre moral ?

Florence Delbos : Les gens sont extrêmement fatigués, notamment par le télétravail. La vie 24h/24 pour les familles a demandé beaucoup d'énergie pour occuper les enfants, garder un minimum d'activité, tout gérer. Il y a un vrai épuisement. Ce sont des gens qui s'énervent très facilement, se plaignent de mots voire de gestes qu'ils n'auraient jamais eu avec leurs enfants ou conjoints. C'est inquiétant ce qui se passe en ce moment.

France Bleu Paris : Quelle est la marche à suivre si nous souhaitons vous consulter ?

Florence Delbos : Je suis joignable sur mon numéro professionnel, mis en place par la mairie de Magny-les-Hameaux (06 16 48 47 68). Les gens peuvent me joindre, je les rappelle ; ils ont droit à trois séances gratuites, par personne, jusqu'à fin juin.

www.delbos-psychologue.fr