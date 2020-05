Déconfinement : les courses font leur retour à l'hippodrome de La Glacerie, mais à huis clos

Neuf courses sont au programme ce mardi 12 mai à l'hippodrome de Cherbourg-La Glacerie. Elle se tiennent à huis clos. Un moment très attendu par toute la filière, en souffrance depuis le confinement. "La survie de petites entreprises, écuries d'entraînement ou d'élevages, est en jeu", confie le patron de l'hippodrome, Jean-Philippe Massieu.

Jean-Philippe Massieu, la réunion Premium de ce 12 mai se tient à huis clos strict. ça veut dire quoi ?

Il n'y aura pas de public. Au total, on aura quinze bénévoles, une douzaine de techniciens, des entraîneurs de chevaux et quelques salariés des écuries. Avec une préférence pour qu'il n'y ait que deux personnes par écurie, pour limiter les présences. Chacun va porter un masque tout le long de la journée. Les jockeys et drivers aussi, même s'ils ne seront pas obligés de le porter pendant les trois minutes de course, mais avant et après. On a demandé aux professionnels de venir le plus tard et de repartir le plus tôt possible. Enfin, des prises de températures seront faites à l'entrée de l'hippodrome : si une personne a au moins 38,1°C, elle sera priée de retourner chez elle ou d'attendre dans son camion.

L'ambiance risque d'être particulière ?

C'est une première. ça risque d'être très spécial, ça va nous donner une sensation étrange. Quasiment personne, pas de musique, pas d'ambiance. ça va nous faire drôle. On est parmi les tous premiers à se lancer dans le grand bain, après Paris-Longchamp, Vichy et Croisé-Laroche ce lundi. On va essayer de faire notre maximum. On y travaille depuis quinze jours.

Vous avez dû annuler deux réunions (à Pâques et fin mars). Quel a été l'impact de cette crise sanitaire pour vous ?

Pour nous, organisateurs, il n'est pas catastrophique. On n'engage pas de frais. Mais on voulait reprendre pour tous les professionnels, les écuries d'entraînement et d'élevages, qui ont dû s'occuper de leurs chevaux comme si de rien n'était pendant ces deux mois de confinement. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et avec l'absence de courses, il n'ont pas eu de rentrées d'argent. Donc, il fallait faire repartir la machine. Les courses hippiques, c'est plus de 60.000 emplois en France, dont plus de 16.000 en Normandie. Il en va de la survie de très petites entreprises.

Des professionnels qui avaient des fourmis dans les jambes...

On a beau plateau. 154 chevaux : c'est un record de partants. On fait le plein. Et il y a du beau monde : Franck Nivard (5 Prix d'Amérique) et Pierre Levesque (3 Prix d'Amérique). Des grosses écuries d'entraînement, parmi les meilleures d'Europe, comme celle de Sébastien Guarato. C'est frustrant de se dire que le public ne pourra pas les voir de près, mais les gens auront la consolation de les voir sur Equidia.

Pour les courses ce mardi, ça se passe comment ?

C'est une réunion Premium. Les huit premières courses sont diffusées en direct sur la chaîne Equidia, dès 11h55. Ceux qui veulent miser peuvent ouvrir un compte PMU sur pmu.fr, ou par téléphone via Allô paris, ou se rendre chez les buralistes qui pourront prendre des enjeux.