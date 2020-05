Dans le cadre du déconfinement, qui débute lundi 11 mai dans tout le pays, la préfecture de l'Hérault a suspendu les différentes mesures de couvre-feu prises à Montpellier, Béziers et Sète au début du confinement pour lutter contre le covid-19. La mesure prend effet lundi 11 mai à 8h du matin.

Déconfinement : fin du couvre-feu à Montpellier, Sète et Béziers lundi matin

Cela faisait près de deux mois qu'il n'était plus possible de circuler la nuit sauf "motif impérieux" dans les rues de Montpellier, Béziers et Sète. Les mesures de couvre-feu qui avaient été prises par les élus locaux en accord avec la préfecture de l'Hérault ont été levées dimanche 10 mai par le préfet de l'Hérault, Jacques Witkowski.

L'arrêté préfectoral d'abrogation prendra effet le lundi 11 mai à 8h du matin. Dans les faits, il sera possible de circuler librement dans l'espace public sur ces trois communes dès 5h du matin.

Une suspension provisoire ?

Dès les premiers jours du confinement, le maire de Béziers, suivi par celui de Montpellier puis de Sète avaient tour à tour pris des dispositions pour interdire la circulation dans leur commune entre 21h et 5h du matin. Une mesure jugée "particulièrement efficace" par le maire de Montpellier, qui a d'ores-et-déjà évoqué la possibilité de réinstaurer un couvre-feu.

"S'il se trouvait que des événements particuliers montrent dans la ville que des rassemblements trop importants se font et sont susceptibles de mettre en danger la vie des habitants [...] je demanderais à M. le préfet de reconduire le couvre-feu _jusqu'à la fin de la période officielle de l'état d'urgence sanitaire_, le 24 juillet", a déclaré Philippe Saurel sur France Bleu Hérault.

La mairie de Béziers a également fait savoir qu'elle n'excluait pas de demander une prolongation de cette mesure.