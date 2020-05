Déconfinement : les cyclistes de Vaucluse sont impatients de pédaler

Le déconfinement commence le lundi 11 mai. Les services de réanimation ne sont plus surchargés donc nous pouvons commencer à ressortir. Parmi les impatients: les cyclistes. Le Vaucluse est une terre de vélo donc même s'il pleut lundi 11 mai , les cyclistes sont prêts à reprendre le vélo.

Poser un jour de congé lundi 11 mai pour rouler à vélo

Le plus impatient, c'est Eric le marchand de vélo d'Apt :"on a pris carrément un jour de congé lundi. On va aller rouler ce matin. Pendant le confinement, je me suis fait un circuit derrière la maison mais il aurait fallu que je roule trois fois par semaine... On va enfin pouvoir rouler en groupe, avec à deux ou trois copains". 10 m entre deux cyclistes, pas plus de 10 cyclistes, pour Eric, c'est "facilement faisable en VTT parce qu'on garde entre 20 et 25 de distance pas pour le virus, essentiellement pour la sécurité dans les descentes".

Première sortie post-confinement dès le lundi matin. Eric promet d'attendre ceux qui sont restés sur le canapé : "même s'il pleuviote, on y va. Les collègues ont complètement coupé l'activité pendant le confinement. On va faire entre 20 et 30 km".

A Cavaillon Sylvie Cordes veut aussi reprendre le vélo, loin des autres "dans les monts de Vaucluse, vers Sault Saint Christol. Dans ces coins sauvages, il n'y a personne et il n'a pas vraiment de risque de rencontrer quelqu’un atteint du virus". Seul regret pour tous les cyclistes : pas de pause ravitaillement au café pour l'instant.

Charles s'est langui de pédaler

A Cavaillon, Charles attendait de pédaler avec impatience "ah oui ! Ca fait 2 mois qu'on est confiné. je commençais à prendre des kilos. Maintenant, il faut les perdre". Son circuit de reprise reste dans la limite des 100 km : "monter à Apt puis revenir par Saint Pantaléon. Ca fait entre 70 et 75 kilomètres. On s'est langui de retrouver le vélo. J'ai pris des risques : je suis sorti trois fois. Pas vu, pas pris. Y'en a qui ont hâte de reprendre le vélo". Comme son copain Michel : les deux cyclistes prévoient de monter les grands cols des Alpes dans quelques semaines.

Michel veut rattraper son entrainement : "on a perdu 1.500 km pendant le confinement". Alors s'il ne pleut pas, Michel sera sur son vélo lundi 11 mai "il ne faut pas se rapprocher l'un de l'autre. Il faut rouler à 10 m des cyclistes. Au départ, ça va être des sorties individuelles."

A Valréas, Bertrand patiente pour retrouver le plaisir de rouler en peloton : "après le confinement, ce qui me manque, c'est de rouler en groupe. Il y aura certainement des contrôles. C'est toujours le même problème : il faut que quelqu'un prenne l’initiative d'organiser la sortie et après ça peut lui retomber dessus donc rouler en groupe est assez délicat"