Déconfinement : les cyclistes réclament eux aussi la réouverture des parcs dans la capitale

Un soutien de plus à la mairie de Paris pour la réouverture des parcs et des jardins de la capitale. Après Jean-Paul Hamon, président de la fédération des médecins de France et généraliste à Clamart dans les Hauts-de-Seine, sur France Bleu Paris ce mercredi, c'est au tour de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB) et du Collectif Vélo Île-de-France de monter au créneau. Ils ont adressé une lettre au préfet de région et à la ministre de la Transition écologique et solidaire pour réclamer la réouverture de certains parcs qui "constituent des axes cyclables majeurs sécurisés".

Des exemples concrets

"Ainsi, la Coulée Verte actuellement fermée dans les Hauts-de-Seine et l’Essonne, est l’unique alternative cyclable sécurisée au RER B. De même, les berges du canal de l’Ourcq dans le parc de la Villette représentent l’alternative à la ligne 5 du métro et aux RER B et E, où passent déjà en temps normal jusqu’à 10 000 cyclistes par jour", précisent-ils dans leur courrier.

Avant de mettre le gouvernement face à des incohérences. "La non-réouverture de ces axes pénalise les efforts considérables déployés depuis plusieurs semaines par la préfecture de région en lien avec toutes les collectivités franciliennes pour favoriser la pratique du vélo lors du déconfinement, afin de soulager les transports en commun et éviter un recours massif à la voiture individuelle".

Une initiative saluée par tous les bords politiques franciliens

Dans sa lutte pour faire rouvrir les espaces verts parisiens, la mairie socialiste a trouvé le soutien par exemple d'Hugues Renson, député LREM du 13e arrondissement pour qui "l'ouverture des parcs s'ils sont sécurisés, est nécessaire". De son côté le maire UDI de Massy, Nicolas Samsoen, rejoint les cyclistes tout comme Christophe Najdovski, adjoint aux transports dans la capitale.