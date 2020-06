Déconfinement : les délais allongés pour passer l'examen du permis de conduire en Côte d'or

" Je n'ai jamais vu un tel retard avec cette crise du covid. Depuis le 13 mai, je suis inondé d'appels. Mes élèves sont inquiets tout comme moi ", précise Mathieu Dejaune, gérant d'une auto-école a Longvic. Avec le confinement, près de 60 de ses élèves attendent de passer leur permis de conduire. Pour le mois de juin, seul 2 ont obtenu une date d'examen, pour les autres, les délais pourraient s'allonger de quelques mois.

" Les candidats qui étaient prévus au mois de mars, en plein confinement vont peut-être le passer au mois de juin et ceux prévus en juin, pourraient peut-être le passer au mois de juillet. Si on reste dans ce schéma là, on court à la catastrophe ", déplore Thierry Donzel, le président du CNPA 21, le Conseil National des Professions de l'Automobile.

Une catastrophe aussi pour les candidats. Paul, un étudiant dans l'agglomération dijonnaise venait de boucler ses vingt heures de conduite quand le confinement a débuté. Il était donc prêt pour passer l'examen. " Mon auto-école ne peut pas répondre à mes questions. Je n'ai pas de date d'examen prévue. Je m'inquiète un peu car j'ai besoin de ce permis pour septembre. Je n'habite pas en ville et je dois me rendre chaque jour à l'université ", précise le jeune homme de 18 ans.

Pas assez d'inspecteurs pour faire passer l'examen

Avec ce retard lié au confinement s'ajoute l'absence des inspecteurs en Côte d'or. Selon nos informations, les 12 inspecteurs qui font en temps normal passer l'examen dans le département, ne serait plus que 10 désormais. Mais la situation est loin de s'arranger aussi pour les auto écoles et les candidats avec les mesures sanitaires. " Un protocole sanitaire a été mis en place. Parmi les mesures, il y a l'annulation de deux passages de permis par les inspecteurs par jour. Cela revient à 11 passages au lieu de 13 ", précise Thierry Donzel.

Des mesures, certes importantes, mais déconnectées des besoins des professionnels du secteur selon Pierre Martinot, le gérant des auto-écoles Top Drive dans l'agglomération dijonnaise et délégué syndicale de l'UNIC 21, l'Union Nationale des Indépendants de la Conduite. " Dans une situation complexe, on se retrouve encore avec moins d'examens que d'habitude dans des moments où il nous en faudrait le double voire le triple. Dans la dernière semaine de juin, il y a même pas une place pour chaque auto-école. On comprend bien qu'il y a besoin de mesures sanitaires mais il faut que l'Etat prenne ses responsabilités. Il faut embaucher des inspecteurs, des examinateurs et il faut plus d'examens. On va se retrouver en septembre avec un nombre de candidats en attente qui va être astronomique ", souffle ce gérant de deux auto-écoles en banlieue de Dijon.

Une hécatombe des auto-écoles ?

Si la situation perdure ainsi, on pourrait voir plus de 30 % des auto-écoles baisser le rideau selon le CNPA. Un scénario qui pourrait se vérifier également en Côte d'or. " J'ai bien peur que certains établissements déjà fragilisés avant le confinement, ferment. Un fois que l'on ne peut plus faire passer d''examens à des candidats, vous n'avez plus de travail car vous ne faites plus de leçons de conduite non plus. On a une centaine d'auto-écoles sur l'agglomération de Dijon. Cela ne m'étonnerait pas de voir 10-20 agences fermées avant la fin de l'année ", ajoute Thierry Donzel, le président du CNPA 21, le Conseil National des Professions de l'Automobile.

En attendant, les candidats eux, poursuivent leur formation avec l'espoir d'une date dans les semaines qui viennent. Une formation plus longue pour certain, qui inclue aussi un budget plus conséquent. " Mon fils devait passer son permis le 18 mars. Finalement je ne sais pas quand il pourra avoir une date alors en attendant nous lui avons programmé un peu moins de 10 heures de conduite pour qu'il n'oublie pas ses acquis. Nous avons déjà dépensé 1 500 euros. Il faudra en donner encore plus. C'est un sacrifice à faire mais aujourd'hui le permis est plus que nécessaire. Il en a d'ailleurs besoin pour septembre car il commence un CDD, " précise Rabia, la maman d'un candidat.