Déconfinement: les discothèques toujours fermées... les thés dansants et les bals aussi!

Cédric Dépret anime des bals et des thés dansants depuis plus de 15 ans... mais plus rien depuis la mi-mars

On parle beaucoup des patrons de boîtes de nuit qui n'ont toujours pas pu rouvrir leurs établissements. On compte environ 1600 discothèques en France qui emploient près de 45 mille personnes. Certaines risquent de mettre la clé sous la porte si l'interdiction d'ouverture n'est pas rapidement levée. Une centaine de députés, dont plusieurs élus de la région, ont cosigné un courrier envoyé au Premier Ministre pour attirer son attention sur la menace qui pèse sur un secteur de l'économie dont on dit que le chiffre d'affaire dépasse celui de l'automobile.

Mais ils sont tout aussi nombreux les intermittents du spectacle qui animent à longueur d'année les bals musettes et autres thés dansants qui font vivre nos communes. Cédric Dépret est de ceux-là. Il sillonne les routes de la région depuis plus de 17 ans avec son accordéon et sa boîte à rythmes pour faire danser son public. Comme tous les autres, il a stoppé toute activité le 17 mars dernier, et comme les patrons de boîte il explique qu'il "navigue à vue".

Ecouter: la musique et la danse sont toute sa vie Copier

Des apéros-musette sur le net

Comme beaucoup d'artistes, Cédric Dépret s'est replié sur l'internet durant le confinement. "Je ne voulais pas perdre le contact avec mon public", alors tous les soirs il proposait une heure de musique sur les réseaux sociaux. Des "apéros-musette" comme il les a appelés et qui ont réuni jusqu'à 2000 fans! Il continue d'ailleurs aujourd'hui parce-que "beaucoup de gens dépriment et ça leur donne envie de danser chez eux".

Et parmi ses inconditionnels, Marilyne Cormont. Elle habite Hesdin et c'est une fan des thés dansants. "Mon mari était musicien dans les bals alors on allait danser tous les dimanches". Elle n'a d'ailleurs pas hésité à aller à la rencontre d'Emmanuel Macron quand il est venu voter au Touquet pour le second tour des municipales. "J'ai attendu plus d'une heure devant chez lui, mais j'ai pu lui parler et lui dire qu'on a tous envie de retourner danser".

Pour la sexagénaire, les bals, les thés dansants, bref la danse, c'est à la fois une bonne façon de se divertir mais aussi de faire de l'exercice!