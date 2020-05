Déconfinement : les écoles de Charleville-Mézières ne rouvriront pas avant le mois de juin

La ville de Charleville-Mézières estime qu'il lui est impossible de rouvrir les écoles maternelles et primaires le 11 mai. Le retour en classe ne s'y fera pas avant le mois de juin.

Les écoles de Charleville-Mézières ne rouvriront pas leurs portes le 11 mai. Elles resteront fermées au moins jusqu'en juin. La municipalité estime qu'il lui est impossible de garantir l'accueil des élèves dans le respect du protocole sanitaire.

Notre position n’est pas une posture de principe. Elle est l’aboutissement d’un important travail de préparation - Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières et Armelle Lequeux, première adjointe chargée des affaires scolaires.

"L’éducation est une chose importante. Mais la santé de nos enfants et de leurs familles l’est plus encore", indiquent le maire de Charleville-Mézières Boris Ravignon, et sa première adjointe en charge des affaires scolaires Armelle Lequeux dans un communiqué.

Toutes les conditions ne sont pas réunies

Déplorant l'arrivée tardive, le 29 avril, des instructions de l'Etat, l'exécutif municipal pointe des problèmes de terrain impossibles à relever dans le délai : le manque de thermomètres pour la prise de températures avant l'accès aux bâtiments, le manque de masques pour les adultes et les enfants (dont le port est jugé logique en école primaire par Boris Ravignon et Armelle Lequeux). Impossible aussi pour le moment de faire livrer les repas en classe par la cuisine centrale ("les chaînes logistiques restent à mettre au point").

Le communiqué de la Ville de Charleville-Mézières évoque aussi l’intérêt pédagogique discutable d’une réouverture des écoles maternelles et les craintes lieux au syndrome de Kawasaki (une maladie inflammatoire qui pourrait être liée au coronavirus Covid-19).