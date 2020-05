Déconfinement : les élus de Saint-Privat-des-Vieux demandent la réouverture de la Poste

Pas content, le maire de Saint-Privat-des-Vieux (Gard). Il vient d'apprendre que le bureau de Poste ne rouvrirait pas dans sa commune après le 11 mai. Avant le confinement déjà, les usagers avaient de plus en souvent la mauvaise surprise de trouver la porte fermée aux horaires habituels d'ouverture. "Comment est-ce possible qu'une commune de plus de 5000 habitants ne puisse bénéficier d'un service minimum de quelques heures par semaine, s'étonne Philippe Ribot. Cela dépasse l’entendement ! Heureusement que dans notre pays d’autres services ont su faire face aux difficultés du moment avec un sens aiguë de la continuité du service au public : les soignants, les aides-soignantes, les employés de banques, les agents des collectivités locales, les aides à domicile, les employés des commerces alimentaires, les transporteurs…»

Les élus montent au créneau

Le maire vient donc d'intervenir officiellement auprès de la déléguée Gard Lozère de la Poste pour demander la réouverture du bureau de Saint-Privat-des-Vieux, indispensable à la vie du village. Il demande qu'une solution soit trouvée dans les meilleurs délais. Dans un communiqué, la Poste annonçait pourtant la réouverture progressive de la totalité des bureaux à travers toute la France à compter du 11 mai. La quasi-totalité des distributeurs devait être également opérationnelle à partir de mi-mai "avec une attention particulière pour les 487 communes où seul un distributeur de La Banque Postale est présent."