Déconfinement : les équipements sportifs de la ville et de la métropole de Montpellier rouvrent

Suite aux annonces du premier ministre Edouard Philippe jeudi 28 mai, la Ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole annoncent la réouverture progressive des équipements sportifs grand public ci-dessous, dans le strict respect des règles sanitaires. Un affichage des consignes sanitaires sera fait aux abords des espaces pour rappeler les gestes barrières.

Les équipements sportifs extérieurs qui rouvriront sont

- Les boulodromes situés quartiers Croix d'Argent, Hôpitaux-Facultés, Mosson, Cévennes, Centre, Port-Marianne, Près-d'Arènes,

- Le centre équestre de Port-Marianne,

- Le terrain de Cross training situé quartier Près d'Arènes,

- Les terrains de sport des quartiers Cévennes, Croix d'Argent, Hôpitaux-Facultés, Mosson, Port-Marianne et Centre,

- Le terrain de jeu lyonnais du quartier Centre,

- Les mini-terrains de football situés quartiers Cévennes, Montpellier-Centre et Près d'Arènes,

- Les terrains multisports de Croix d'Argent, Hôpitaux-Facultés, La Mosson, Cévennes, Montpellier-Centre, Port-Marianne et Près-d'Arènes,

- Le parcours atelier VTT de Port-Marianne,

- Les parcours de course d'orientation situés dans les secteurs Hôpitaux-Facultés, La Mosson, Cévennes, Port-Marianne, Près d'Arènes,

- Les parcours sportifs de Croix d'Argent, Hôpitaux-Facultés, Mosson, Port-Marianne et Près d'Arènes

- La plaine de Jeu quartier Cévennes,

- Les plateaux sportifs situés quartiers Croix d'Argent, Hôpitaux-Facultés, Mosson, Cévennes, Montpellier-Centre, Port-Marianne et Près d'arènes,

- Le pumptrack de Croix d'Argent

- Les skate park des quartiers Mosson et Port Marianne,

- Le stade d'athlétisme de Croix d'Argent,

- Le terrain de tambourin de Croix d'Argent,

- Les terrains de tennis de Croix d'Argent et la Mosson,

- Les street work out des quartiers Mosson, Près d'Arènes et Les Cévennes,

- Les terrains de basket 3x3 situés à Mosson et Croix d'Argent.

Côté gymnases, la réouverture des gymnases pour la pratique de sport dans un espace couvert est quant à elle étudiée en lien avec chaque association occupant les lieux avec application des consignes d'adaptation des pratiques sportives. À noter que les sports collectifs et de contact restent quant à eux interdits selon les annonces nationales.

Pour les piscines patience

Les piscines de Montpellier Méditerranée Métropole actuellement en cours de vidange, de nettoyage et mise en place des conditions d'accueil sécurisé des publics seront progressivement rouvertes après un contrôle de l'ARS.

Les horaires d'ouverture de même que les conditions d'utilisation des espaces seront adaptés au moment de l'ouverture des équipements afin de répondre strictement aux préconisations sanitaires des autorités de santé et aux consignes gouvernementales.