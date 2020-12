Déconfinement : les cinémas, musées et théâtres resteront fermés au moins trois semaines de plus

Les établissements recevant du public devront rester fermés au moins trois semaines de plus.

C'est un crève-coeur pour les artistes, les salariés et tout ceux qui espéraient une réouverture le 15 décembre : les établissements recevant du public comme les musées, les cinémas et les salles de théâtre devront finalement rester fermés au moins trois semaines de plus. L'une des conditions de ces réouvertures, annoncées par le président de la République le 24 novembre, l'abaissement du nombre de nouveaux cas de coronavirus à 5 000 par jour, ne sera pas remplie d'ici là, le nombre s'élevant encore ce mercredi à environ 14 000.

Prendre cette décision nous a été particulièrement douloureux

Ce report concerne également "l'accueil du public dans les enceintes sportives, dans les cirques, les parcs zoologiques ou encore les salles de jeux et les casinos", a détaillé Jean Castex ce jeudi soir.

"Même si tous ces établissements disposent de protocoles sanitaires, la logique que nous devons suivre est d'éviter d'accroître les flux, les concentrations, les brassages de public", a fait valoir le Premier ministre. "Prendre cette décision, dit-il, nous a été particulièrement douloureux".

"Je mesure combien ces décisions sont difficiles à accepter, car il s'agit là d'activités très attendues pendant cette période de fin d'année et que ces secteurs souhaitaient pouvoir retrouver leurs publics", a déclaré Jean Castex.

Les stades resteront à huis clos jusqu'au 7 janvier minimum. À cette date, un nouveau point sera fait pour savoir si les enceintes sportives peuvent rouvrir ou pas. "Cela signifie également que les règles posées récemment pour les lieux de culte ne seront pas revues à la hausse", a précisé Jean Castex. Les bars et restaurants restent eux aussi fermés, comme prévu lors des annonces d'Emmanuel Macron fin novembre.