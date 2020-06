Déconfinement : les examens du permis de conduire redémarrent lundi

Dans la région, les 30 inspecteurs du Pas-de-Calais (pour plus de 32 000 permis B) et les 50 du Nord sont prêts à retrouver les apprentis conducteurs. Pour les motos et les camions, ils sont déjà à pied d'oeuvre depuis quinze jours.

Les centres d'examen du permis de conduire accueilleront de nouveau les candidats au permis B, ce lundi. Ils étaient déjà opérationnels pour les permis moto et PL, depuis quinze jours. © Radio France - Matthieu Darriet

Ce qui a permis de tester le protocole sanitaire qui comprend le port de masques et de visières, ainsi que le nettoyage du véhicule entre chaque candidat. Et Sébastien Leroy, directeur d’une auto-école de Bully-les-Mines y passe du temps, avec ces lingettes désinfectantes.

Nettoyer le poste de conduite

"Je vais nettoyer toutes les commandes que l'élève va utiliser, raconte Sébastien Leroy. Cela concerne donc le volant, le levier de vitesses, le frein à main, les commandes essuies-glaces et clignotants et aussi le rétroviseur et la ceinture."

Les auto-écoles doivent également prévoir des bâches -comme celles des garagistes- à poser sur les sièges et à changer entre chaque candidat. De quoi ajouter un peu de stress aux candidats, qui n'en n'ont pas besoin.

Mais Sylvain Billiet se veut rassurant : "Nous, inspecteurs, nous avons notre rôle à jouer à bien expliquer que si nous prenons un peu de temps c'est pour désinfecter le véhicule, pour que les candidats puissent monter après quelqu'un d'autre. En employant les bon termes et en prenant le temps nécessaire pour expliquer, ils vont comprendre."

11 permis par jour, maximum

Dans ces conditions sanitaires, il sera impossible de faire passer 13 permis par jour et par inspecteur, ce sera plutôt 11. Mais l’Etat fera le maximum, assure Denis Delcour, le Directeur départemental des Territoires et de la Mer : "Il y a le volet économique des candidats qui attendent le permis pour travailler et puis celui des auto-écoles qui ont beaucoup souffert."

"Nous sommes prêts, avec le bon niveau d'hygiène pour faire face au pic d'activité, poursuit le DDTM. Car des auto-école vont augmenter leur activité pendant l'été pour retrouver un peu de marge économique." Et si besoin, l’Etat envisage de faire travailler les inspecteurs le samedi également.

Un question sanitaire n'est pas complètement tranchée : celle de la climatisation. A priori, son utilisation n'est pas recommandée, mais s'il y a accord entre les candidats et l'inspecteur, cela devrait être possible.