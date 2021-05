Déconfinement : les fêtes foraines pourront rouvrir le 9 juin

Alors que les forains ont prévu de manifester partout en France ce mercredi pour réclamer un protocole de réouverture, le patron de syndicat des industriels forains annonce sur France Bleu Nord qu'un accord a été trouvé mardi soir. Les fêtes foraines pourront rouvrir le 9 juin. "Il a fallu qu’on mette en place ce mouvement pour qu’hier soir (mardi), nous obtenions enfin un protocole que nous attendons depuis le mois de mars. Ce protocole est sorti tard hier soir dans la soirée. Nous avons officiellement la date du 9 juin pour la réouverture des fêtes foraines", déclare Nicolas Lemay.

Nicolas Lemay estime que les forains subissent "une discrimination commerciale. Le 19 mai nous était promis en ouverture, et à quelques jours de l’ouverture, on nous a dit que ce n’était pas possible. Pas possible pourquoi ? On ne le sait pas", regrette-t-il.

"En janvier dernier, le Conseil d’Etat avait statué que les fêtes foraines faisaient partie des événements culturels et que dès que les conditions sanitaires le permettaient, elles pourraient rouvrir en même temps que les cinémas, les théâtres et autres. De plus, nous sommes en extérieur", argue-t-il. Les forains maintiennent tout de même les blocages pour protester contre cette ouverture tardive. Ils auraient voulu reprendre dès ce mercredi.