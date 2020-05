La relance éco : les Franciliens vont-ils se décider à réserver leurs vacances d'été ?

Les Franciliens pourront-ils partir en vacances, cet été ? La nouvelle carte du déconfinement sera dévoilée ce jeudi 28 mai à 17h00 par le Premier ministre. Avec de nombreux assouplissements prévus, notamment la révision de la limite des 100 kilomètres pour nos déplacements. Selon les nouvelles règles annoncées ce jeudi, les vacanciers pourraient enfin sauter le pas et réserver leurs séjours.

"Les Français ont envie de partir, mais ils sont dans le flou"

Jusqu'à présent, les sites de tourisme en ligne ont été pris d'assaut, mais ils ont enregistré peu de réservations selon Jean-Pierre Mas, président des entreprises du voyage invité de France Bleu Paris ce jeudi. "Les Français ont envie de partir, mais ils ne savent pas quand et comment. Ils sont dans le flou, et les agences de voyage aussi."

Les professionnels du tourisme enregistrent tout de même quelques réservations. "En ce moment les Français réservent dans la zone des 100 kilomètres, dans les clubs vacances, en gîtes, en maison de campagne, et ça ne passe pas par les agences de voyage."

La Grèce comme destination européenne ?

Jean-Pierre Mas souligne aussi un "frémissement des réservations à destination de la Grèce". Les frontières européennes pourraient toutes rouvrir à partir du 1er juillet, les négociations sont en cours à Bruxelles pour coordonner la réouverture. "Je pense que l'on pourra voyager à l'intérieur de l'espace Schenghen."

Mais en pleine épidémie, les agences de voyage veulent rassurer, d'abord avec une campagne digitale pour promouvoir le tourisme local. Et elles promettent de "rembourser intégralement les vacanciers si le lieu où ils ont réservé n'est plus accessible à cause du coronavirus."