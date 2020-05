Déconfinement : les loueurs de pédalos du lac d’Annecy prêts à se remettre à l’eau

Le pédalo et la navigation en bateau étant à nouveau autorisés sur le lac d’Annecy, les loueurs d’embarcations se sont préparés pour accueillir leurs clients. Gestes barrières et désinfection, ils ont dû trouver des solutions.

Ce vendredi, les loueurs de bateaux et de pédalos d’Annecy ont retrouvé le lac afin de préparer le premier weekend de déconfinement. "Il était temps", soupire l’un d’eux. "Nous avons besoin de travailler et je pense que nos clients ont besoin de retrouver le lac." En début de semaine et sur demande des maires des communes du tour du lac, le préfet de la Haute-Savoie a donné son feu vert à la reprise de leur activité.

Masques sur les pontons

Remise en état des pontons, mise à l’eau des embarcations, le travail ne manque pas après deux mois d’arrêt. Les loueurs ont également dû réfléchir au respect des règles sanitaires et des gestes barrières. "Pour la distanciation sociale, comme les gens viennent en couple ou en famille, là il n’y a pas de problème", estime Pino. "Les clients devront en revanche porter le masque sur les pontons au départ et à l’arrivée", poursuit le loueur. "Je vais également mettre des bouteilles de gel hydroalcoolique pour qu’ils se lavent les mains avant de monter à bord."

Pédalos désinfectés

Chaque bateau ou pédalo sera désinfecté au retour de sa sortie. "Nous allons utiliser des produits bio pour ne pas polluer le lac." Certaines parties des bateaux (volant, clef…) seront protégées par des housses en plastiques changées entre chaque location. Pour les gilets de sauvetage pour enfants, ce loueur a choisi d’augmenter son stock afin de pouvoir les désinfecter et de les stocker 24 heures entre chaque utilisation.