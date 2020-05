Déconfinement : les plages de Saint-Brévin et de Saint-Nazaire pourraient rouvrir dès le 11 mai

Dès la déclaration de Christophe Castaner, le Ministre de l'Intérieur, annonçant la possibilité de dérogation pour la réouverture des plages dès le 11 mai , le maire de Saint-Brévin-les-Pins Yannick Morez comme celui de Saint-Nazaire David Samzun ont écrit au Préfet Claude d'Harcourt ce jeudi 7 mai.

Plage dynamique

Dans son courrier, Yannick Morez rappelle que sa commune de Saint-Brévin-les-Pins compte des plages très larges sur 8 kilomètres où il est possible de garder ses distances même à marée haute. Il souhaite aussi la réouverture des sentiers côtiers et des pêcheries. Pas question pour autant de s'allonger sur le sable avec sa serviette, mais possibilité de courir ou de ses balader. Il estime qu'après deux mois de confinement, cette possibilité de s'aérer est importante pour les 13 000 habitants de sa commune : _"_Je souhaite aussi rappeler l’importance pour nos habitants de pouvoir se promener et profiter de ces espaces, après deux mois de confinement bien respectés dans l’ensemble. Il est nécessaire d’avoir confiance dès à présent dans le civisme des gens, ce virus ne va pas disparaître. Je m’engage aussi à faire respecter cette autorisation par une présence de nos agents et de notre police municipale sur les plages" écrit Yannick Morez. Il souhaite aussi un redémarrage des activités nautiques.

20 plages à Saint-Nazaire

Le maire de Saint-Nazaire David Samzun fait aussi la demande de réouverture pour les 20 plages de sa commune, ainsi que pour les plans d'eau de la communauté d'agglomération et pour les canaux de Brière. Il estime qu'après deux mois de confinement, "cela devient primordial pour les habitants, particulièrement ceux qui vivent dans des petits logements, de pouvoir s'oxygéner en bord de mer en gardant ses distances".

Le préfet Claude d'harcourt doit tenir une conférence de presse ce vendredi 8 mai avec l'Agence Régionale de Santé.