Déconfinement : les masques grand public seront distribués à Alès à partir du 16 mai

Dans les communes de l'Agglo, des associations caritatives et des couturières bénévoles ont déjà permis de fournir quelques centaines de masques aux habitants. 150.000 masques supplémentaires ont été commandés. Ces masques offerts par Alès Agglomération viendront en plus, selon des modalités définies par chaque municipalité.

À Alès, la distribution aura lieu du 16 au 19 mai sur sept sites de la ville, par secteurs. "D’ici le 11 mai, chaque foyer fiscal alésien va recevoir un courrier détaillé indiquant où et quand il sera possible d’aller chercher les masques" indique Max Roustan, président de l'Agglo et maire d'Alès. Les personnes les plus fragiles (seniors, malades, résidents des EHPAD) seront dotées en masques jetables avant le 11 mai, puis recevront à domicile le masque lavable proposé par la ville.

Une distribution sur quatre jours

Les Alésiens devront se déplacer sur le site indiqué et sur la demi-journée précisée dans le courrier, ceci afin d’étaler les passages. Les mesures barrières seront évidemment mises en place. Chacun devra venir avec le courrier du maire et une pièce d’identité, puis signer un registre pour attester de la remise du masque. Si le foyer comprend plusieurs personnes, un seul membre du foyer devra récupérer les masques de toute sa famille.

Ceux qui ne souhaitent ou ne peuvent pas se déplacer pourront donner procuration pour retirer leur masque à un voisin ou un membre de leur famille. Les locataires alésiens de Logis Cévenols disposeront de leur masque auprès de l’Office Logis Cévenols, dans les conditions qui leur seront indiquées par le bailleur.