Déconfinement - Les médecins limousins appellent les patients à revenir dans les cabinets médicaux

Les médecins du Limousin appellent les patients à revenir consulter. Un grand nombre d'entre eux ont en effet déserté les lieux de soins depuis le début du confinement, certains rompant leur suivi médical, d'autres pouvant se mettre en danger. Hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux lancent un appel commun.

Une véritable désertion des patients

Il faut dire que les chiffres sont absolument incroyables. "On est descendu à 25% de la capacité d'accueil des urgences" explique Jean-Luc Dubois, qui dirige la Polyclinique de Limoges, qui regroupe les sites de Chénieux et des Emailleurs, et depuis peu la clinique de la Marche à Guéret. Pour le CHU de Limoges, "_sur les urgences on a unebaisse de 50%_, et c'est à peu près équivalent pour les consultations externes" explique le Directeur général Jean-François Lefebvre, même si la télémédecine a permis de limiter un peu la casse. "Les téléconsultations ont en effet un peu compensé, sinon, nous aurions été autour de 80% de consultations de moins" a-t-il calculé.

Les médecins et responsables hospitaliers réunis ce mercredi à Limoges - © CHU Limoges 2020

Même constat dans les cabinets de ville. Trop de patients ont repoussé ou annulé leurs consultations ou leurs examens, comme le constate Mickaël Frugier, médecin généraliste en Haute-Vienne. "On assiste à une chute des dépistages, je n'ai pas délivré de kit de dépistage de cancer colorectal depuis près de trois mois, alors que j'en donnais une quantité importante. _J'ai dû faire un seul vaccin sur un enfant en trois mois_, donc il faut penser aux autres maladies que le Covid-19" dit-il.

Il y avait un avant-Covid, il n'y aura pas un après, il y aura un avec

Les médecins du Limousin appellent donc les patients à revenir dans les hôpitaux et les cabinets médicaux sans attendre. Non pas que l'épidémie de coronavirus soit finie, loin de là, mais les établissements de la région, hôpitaux et cliniques, annoncent être désormais en mesure de reprendre les consultations et les opérations hors-Covid à plus grande échelle, et dans de parfaites conditions de sécurité sanitaire. "Il y avait un avant-Covid, il n'y aura pas un après, il y aura un avec" résume le Docteur Paulhac de la clinique des Emailleurs à Limoges. En clair, tous les lieux de soins prennent toutes les mesures d'hygiène, de distanciation sociale, de port des masques, pour que tout se passe bien.

Mesures d'hygiène et de sécurité renforcées

Par exemple, "on pourra même faire des _salles d'attentes sur les parkings_, les patients seront dans leur voiture et seront prévenus par SMS de la consultation à suivre" explique Jean-Luc Dubois de la Polyclinique de Limoges. Un vrai "CHU secure" dit-on du côté de l'hôpital, avec la mise en place de stands devant les bâtiments, de parcours physiques qui évitent tout croisement, de renforcement des mesures de nettoyage. Le CHU compte aussi développer encore les télé-consultations qui ont explosé ces deux derniers mois (3931 consultations par téléphone, 1114 consultations vidéo), et va aussi, pour ce qui concerne le dépistage du Covid-19 augmenter sensiblement sa capacité de tests virologiques (aujourd'hui 250 par jour, bientôt jusqu'à 1000 possibles en 24 heures).