Déconfinement : reprise des messes avec du public dès ce dimanche à la cathédrale d'Amiens

Pour la première fois depuis début mars, une messe sera célébrée à la cathédrale d'Amiens en présence de fidèles ce dimanche à 10h30 indique le diocèse. Ces dernières semaines, celles qui y avaient lieu, sans public en raison de l'épidémie de coronavirus, étaient retransmises en direct sur youtube comme ce jeudi à l'occasion de l'Ascension.

Conseil d'Etat

Les cérémonies religieuses peuvent en fait reprendre dès ce samedi. Le gouvernement a répondu à l'injonction du conseil d'Etat. Ce dernier lui a ordonné ce lundi de lever, sous huit jours, l'interdiction des réunions dans les lieux de culte. Responsables religieux et ministère de l'Intérieur se sont mis d'accord sur les mesures sanitaires à mettre en place. Un décret a été publié dans la nuit de vendredi à samedi au Journal Officiel.

Mesures sanitaires

Plusieurs consignes devront être respectées : port du masque, désinfection des mains, espace de 4m² par personne. Des flux pour les entrées et les sorties doivent être organisés.

"Une heureuse surprise - Olivier Leborgne, évêque d'Amiens

L'évêque d'Amiens et vice-président de la conférence des évêques de France, Monseigneur Olivier Leborgne, s'est réjoui dès ce samedi matin chez nos confrères de franceinfo, d'une "heureuse surprise". Il dit se réjouir "de cette possibilité que nous mettrons en oeuvre avec la plus grande des rigueurs" comme il l'avait déjà évoqué ce jeudi sur France Bleu Picardie. Olivier Leborgne précise que "si jamais une paroisse n’est pas prête, elle attendra dimanche prochain pour célébrer la messe, on ne le fera que si on est vraiment prêt".