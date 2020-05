Déconfinement : la ville de Saint-Etienne présente son plan qui entre en vigueur lundi

Comme évoqué cette semaine sur France Bleu Saint-Etienne Loire, au sujet des écoles ou encore des transports, la ville de Saint-Etienne présente, samedi, les principales mesures de déconfinement qui s'appliqueront à partir de lundi. Avec quelques changements à noter.

Reprise de l'école sur la base du volontariat des parents

Selon le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, "opposé à ce déconfinement trop hâtif, nous ne pouvons pas bloquer les 40 % des parents qui ont manifesté, sur la base du volontariat, le souhait de voir leurs enfants reprendre le chemin de l'école."

- Dès le 11 mai : accueil comme cela se faisait en période de confinement, des enfants des personnels prioritaires quel que soit le niveau (hors petite et moyenne section maternelle) dans les écoles élémentaires et primaires. Les crèches pourront de nouveau accueillir les enfants.

- A partir du 14 mai : accueil des grandes sections, CP, CM2, et des unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) et leur fratrie (toujours hors petite et moyenne section maternelle) en demi-groupe, CE1 en REP, enfants prioritaires (toujours hors petite et moyenne section maternelle) dans les écoles élémentaires et primaires. La cantine sera également assurée.

- A partir du 18 mai : accueil des CE1/CE2/CM1 dont les deux parents présentent un justificatif d'obligation de présence sur leur lieu de travail.

80% du trafic assuré dans les transports en commun

Dès ce lundi, l'offre de service en matière de transports publics passera de 30 % actuellement à 80 %, avec une montée en puissance régulière pour atteindre 100 % le 2 juin. Les transports scolaires reprendront normalement tout comme pour les personnes à mobilité réduite.

Le port du masque sera obligatoire dès 11 ans. 172. 000 masques jetables seront mis à disposition. Un système de marquage au sol sera réalisé sur les principaux arrêts.

Réouverture des parcs, jardins et du sport de plein air

Ouverture également de la totalité des treize déchetteries de Saint-Etienne Métropole, du lundi au samedi de 13h à 19h. En revanche, afin de respecter les préconisations gouvernementales, les sites tels que les gymnases restent fermés. Les pratiques sportives individuelles seront astreintes aux normes définies par le ministère des Sports.

Les piscines et le centre nautique de Saint-Victor-sur-Loire restent fermés jusqu'à nouvel ordre, ainsi que l'ensemble des salles de spectacle, musées, médiathèques, la cinémathèque. Les manifestations et rassemblements sont annulés jusqu'au 1er septembre.

Les marchés rouvriront à compter du lundi 18 mai

C'est valable pour l'ensemble des marchés stéphanois. Les marchands de produits manufacturés ne seront pas autorisés afin de garantir le respect des règles sanitaires. La plateforme pour commander des produits alimentaires aux producteurs locaux est maintenue.

Visites dans les Ehpad et masques lavables gratuits

Les visites dans les Ehpad se feront toujours sur rendez-vous. Par ailleurs, la ville de Saint-Etienne met à disposition de chacun deux masques textiles lavables gratuits. La semaine prochaine, un courrier vous sera adressé vous indiquant le lieu de retrait. Ce même courrier permettra le retrait du masque de la Région.

Enfin, à noter que le stationnement redevient payant à partir de lundi à Saint-Etienne.