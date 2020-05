Déconfinement : Les motards ont des fourmis dans le guidon

Comme chaque fois que les motards reprennent le guidon après un arrêt prolongé il leur faut vérifier l'état de leur moto avant de se lancer sur les routes. Il ne faut pas oublier de contrôler la pression des pneus, les niveaux d'huile et de liquide de refroidissement ou encore l'état de la batterie.

Les routes peuvent se révéler piégeuses

Bien sur le pilote peut être un peu rouillé lui aussi, alors soyez prudents. d'autant plus prudent que certains ont roulé pendant le confinement et qu'ils peuvent ne plus avoir l'habitude de partager la route. Les animaux sauvages ont également repris possession des routes de campagne, celles qui plaisent aux motards.

Les orages menacent cette semaine de déconfinement

Les saints de glace sont là et avec eux des orages et une chute des températures. cela ne fera pas reculer les motards purs et durs qui savent que le "le mouillé c'est dans la tête", qu'ils n'oublient quand même pas que pour lutter contre le froid il n'y aura ni pause café, ni arrêt buffet dans un bistrot de pays, tout le monde n'est pas encore déconfiné !