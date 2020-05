Déconfinement : les musées d'Avignon accueilleront moins de visiteurs

Aucun musée n’est ouvert à Avignon, même si les petits musées peuvent rouvrir. Après plusieurs semaines de fermeture totale, les musées s’interrogent sur les conditions d’accueil, le nombre de visiteurs et le sens des visites

Nettoyer et modifier le présentoir à cartes postales

Au musée Angladon, les agents dans chaque salle devront veiller aux œuvres mais surtout au nombre de visiteurs, à la distance entre eux. La conservatrice Lauren Laz explique que "dans chaque salle les agents veilleront aussi à la distance entre les visiteurs. Il faudra aussi nettoyer toutes les demies heures les sièges, les portes, la rampe de l'escalier ou les boutons de ascenseur". Elle consultera chacun des agents du musée car il faut aussi "virer les revues de l'accueil, dresser un plexiglass devant la caisse. Je veux aussi savoir ce qui est le plus efficace : _disposer autrement le présentoir ou poser un plexiglass devant les cartes postale_s dans le hall ?" Les visites de groupes restent possible uniquement sauf si vous êtes moins de dix personnes de la même famille. Le musée espère rouvrir le 2 juin mais d’içi là il faut réorganiser les plannings, trouver des masques, fermer le vestiaire et concevoir un espace pour mettre à distance les sacs des visiteurs. L’exposition des dessins et films de Man Ray prévue cet été est repoussée à 2021.

Sens unique pour éviter aux visiteurs de se croiser

A la collection Lambert, on trace un sens unique de visite : plus de demi tour possible pour revoir une œuvre. La collection Lambert espère rouvrir un bâtiment le 2 juin pour un accès total le 27 juin, anniversaire des 20 ans de la fondation d'art contemporain.

Au musée Louis Vouland, le nombre de jours d'ouverture devrait être réduit. Le nombre de visiteurs sera strictement vérifié et un cheminement évitera les croisements dans l'impasse de la salle des faïences de Moustiers. Les visiteurs du jardin seront aussi dirigés en alternance vers les salons de jardin pour permettre le nettoyage du mobilier après chaque utilisation.

Les cinq musées municipaux d’Avignon , les musées Calvet , Lapidaire, Petit Palais, Requien et Palais du Roure devraient rouvrir la semaine prochaine… mais attention la mairie prévient déjà : le nombre de visiteurs sera limité et les salles trop petites ne seront pas accessibles.