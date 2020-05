Déconfinement : de nouvelles règles au quotidien difficiles à adopter pour les mal voyants

Depuis le début de la crise sanitaire, et à nouveau depuis le début du déconfinement lundi, les personnes handicapées et mal voyantes ont des difficultés à s'adapter à ce nouveau mode de vie.

Si le déconfinement depuis lundi est vécu pour certains comme une libération, ce n'est pas simple pour les personnes handicapées et mal voyantes qui ont du s'adapter depuis deux mois. Pour les aveugles, le fait de devoir limiter le touché est une difficulté au quotidien, comme l'explique Virgile Jouvenet.

"Ça complique un peu les choses. Dans certains cas on est obligé d'avoir du contact. Et là, le fait d'avoir cette distance de sécurité c'est plus difficile pour obtenir de l'aide. Par exemple, à la boulangerie, on avait un accès normal pour payer. Là, il faut trouver le trou dans le plexiglas pour arriver à passer la main et payer."

Les marques qui sont faites au sol, comme dans les transports, c'est compliqué pour nous de les respecter sans qu'il y ait de tactile. - Virgile Jouvenet

"C'est comme les marques qui sont faites au sol, comme dans les transports, c'est compliqué pour nous de les respecter sans qu'il y ait de tactile. J'ai la chance d'avoir mon chien. Mais c'est dur pour lui aussi car on sort moins qu'avant."

Son chien s'appelle Dipsy. C'est un labrador croisé golden. Virgile est aussi bénévole à l'UNADEV, l'Union des aveugles et déficients visuels en Auvergne-Rhône-Alpes.

Des aides mises en place par la ville de Saint-Étienne

Depuis le début de la crise sanitaire, la ville de Saint-Etienne accompagne les personnes handicapées, détaille Gilles Artigues. C'est le premier adjoint au maire en charge du handicap.

"Il existe une télécommande qui permet aux personnes de l'actionner au carrefour pour que les feux deviennent sonores. C'est aussi possible de l'utiliser aux arrêts de bus, pour prévenir quand le véhicule de transport en commun arrive, pratiquement le tram."

Il y a toujours le système Handi Stas et de bons taxi. [...] La personne paie le prix d'un ticket de bus. La différence est prise en charge par la ville ou la métropole. - Gilles Artigues

"Et puis, il y a le système Handi Stas et de bons taxi. La personne appelle. Le véhicule vient à son domicile, la conduit ou elle doit aller. Tout est calculé à la sorte pour que la personne paie le prix d'un ticket de bus. La différence est prise en charge par la ville ou la métropole."