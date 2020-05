Déconfinement : les parcs et les jardins vont rouvrir dans le Poitou, les plages seront fermées

Les Français pourront enfin sortir sans attestation pour les déplacements de moins de 100 kilomètres, à partir du 11 mai. Mais ce déconfinement n'est pas un retour à la normale pour autant. Dans la Vienne, la préfète a présenté ce vendredi 8 mai les nouvelles règles qui s'appliqueront dès la fin du confinement. Même chose pour le préfet des Deux-Sèvres Emmanuel Aubry.

Les parcs et les musées ouverts, les plages fermées

Il sera désormais possible de profiter des parcs et des jardins de la Vienne et des Deux-Sèvres. Les musées et les bibliothèques du Poitou vont également rouvrir.

Mais la préfète de la Vienne rappelle qu'il s'agira pour ces lieux de gérer au mieux l'affluence afin de respecter les mesures sanitaires. Certains musées seront donc accessibles sur réservation comme le musée Sainte-Croix à Poitiers ou encore le musée Auto Moto Vélo à Châtellerault.

Concernant les plages situées sur des plans d'eau, comme le lac de Saint-Cyr, le parc de Crémault à Bonneuil-Matours ou le lac d'Aiffres dans les Deux-Sèvres, elles seront fermées dans un premier temps. Les maires pourront faire une demande de réouverture que les préfets examineront.

Port du masque obligatoire dans les transports en commun

Le port du masque ne sera pas seulement obligatoire dans le métro parisien. Pour prendre un bus ou n'importe quel autre transport en commun dans les départements, il faudra également en porter un dès l'âge de 11 ans. Si ce n'est pas le cas, le chauffeur pourrait vous en interdire l'accès.

Enfin, les commerces pourront rouvrir comme dans le reste de l'Hexagone mais les bars et restaurants resteront bien fermés. Tous les centres commerciaux des Deux-Sèvres pourront rouvrir. Les marchés seront à nouveau accessibles dans les deux départements. Mais attention, le préfet des Deux-Sèvres appelle au civisme et se réserve la possibilité de les interdire à nouveau si toutes les mesures ne sont pas correctement prises.