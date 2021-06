Déconfinement : les passionnés de pelote de retour dès ce mercredi au complexe de Pau

La troisième étape du déconfinement en France s'applique ce mercredi avec son lot de nouvelles règles, plus souples. Les salles et les complexes sportifs vont enfin pouvoir accueillir leurs clients en intérieur, avec une jauge à 50%. Au complexe de pelote de Pau, l'équipe trépigne à l'idée d'accueillir les passionnés et leurs palas dès ce mercredi matin.

Les passionnés se sont précipités sur les réservations

Dès ce mercredi, 8h30, les amateurs de pelote vont pouvoir renouer avec les murs à gauche et les trinquets. Le complexe de pelote de Pau se prépare depuis plusieurs semaines pour cette réouverture tant attendue. "On a refait le site internet et notre page Facebook pour permettre à tout le monde de nous contacter plus facilement" indique Emmanuelle Guedot, la nouvelle directrice du complexe de pelote à Pau.

Ils sont tous sur les starting-blocks et pour ce mercredi il me reste très peu de créneaux disponibles ! Donc c'est très important de passer par la réservation !

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les passionnés n'ont pas attendu ce mercredi et ont déjà pris les devants pour réserver leur créneaux. "Ils sont tous sur les starting-blocks et pour ce mercredi il me reste très peu de créneaux disponibles ! Donc c'est très important de passer par la réservation !" explique la directrice du complexe. Une réouverture très attendue également par le Palois Jean Olharan, joueur professionnel international de cesta-punta également salarié de la section paloise Pelote. "Nous, ça nous met du baume au cœur, on a hâte d'accompagner les adultes intéressés par la pelote, on est à pied d'oeuvre et on les attend!". La direction du complexe rappelle évidemment que cette réouverture sera accompagnée d'un protocole sanitaire strict : port du masque pour se déplacer dans l'enceinte de la structure, gel hydroalcoolique et désinfection des aires de jeux deux fois par jour.

Pour réserver vos créneaux au complexe de pelote de Pau (de 8h30 à 22h30), il existe deux solutions : soit via le site internet, soit par téléphone au 05.59.02.00.01.