Déconfinement : les piscines du Pays d'Aix rouvrent leurs portes ce mercredi

Enfin ! À partir de ce mercredi 1er juillet, on peut à nouveau aller se baigner dans quasiment toutes les piscines du Pays d'Aix. 11 des 13 établissements ouvrent leurs portes : les piscines Claude Bollet et Plein ciel à Aix-en-Provence, Virginie Dedieu à Fuveau, le Centre aquatique de Gardanne, la Piscine Jas de Rhôdes aux Pennes-Mirabeau, le Centre aquatique Durance Luberon de Pertuis, la piscine de Trets, le Centre aquatique Sainte-Victoire de Venelles, la piscine Alex Jany de Vitrolles, la piscine Tournesol de Lambesc et la piscine Jean-Pierre Moré au Puy-Ste-Reparade.

Seules les piscines Guy Drut à Bouc-Bel-Air et Yves Blanc à Aix-en-Provence reste fermées pour cause de travaux.

Une ouverture qui s'accompagne de restrictions

Attention, cette réouverture s'accompagne de contraintes conformes aux recommandations sanitaires ministérielles avec lamise en place d’un accueil différencié des publics :

créneaux nageurs (avec couloirs de nage matérialisés), le matin et le soir.

(avec couloirs de nage matérialisés), le matin et le soir. créneaux centres aérés et/ou clubs (sans couloir de nage), le matin.

(sans couloir de nage), le matin. créneaux familles (sans couloir de nage), l'après-midi

À noter également la réduction de la capacité d’accueil selon les établissements et la désinfection renforcée et régulière des locaux.

Tous les horaires détaillés sont disponibles sur l'application mobile MAMP piscines.