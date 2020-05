Déconfinement : les piscines privées à usage collectif rouvertes dans les Bouches-du-Rhône

Vous rêvez de faire un plongeon dans une piscine ? C'est désormais possible dans les Bouches-du-Rhône dans les piscines privées à usage collectif, c'est à dire les piscines de résidences de tourisme, d'hôtels, de gîtes, chambres d'hôtes ou encore de copropriétés. C'est la préfecture qui donne le feu vert, elle précise cependant dans son communiqué que les conditions sanitaires doivent être respectées : seuls 3 baigneurs pour 2 mètres carrés. Des opérations d'entretien et de vérifications doivent être effectuées avant la remise en route des réseaux d'eau froide, des réseaux d'eau chaude sanitaire et des équipements à risques (bains à remous par exemple). Autre règle : l'accès est interdit aux personnes qui présentent des signes de difficultés respiratoires ou digestives.

Les piscines municipales restent fermées

Précision tout de même de la préfecture, le feu vert ne concerne pas toutes les piscines à usage collectif ! Patience encore si vous pensiez aller faire des longueurs dans votre piscine municipale, elle doit rester fermée. Ce sont en fait les structures des établissements de plein air, des centres de vacances et centres de loisirs ainsi que les structures sportives closes ou couvertes qui ne peuvent pas encore rouvrir.