Déconfinement : les plages vont rouvrir dans le Var, la liste

C’est un pas de plus vers un retour progressif à une vie normale. Et ce pas, les Varois vont pouvoir le faire dans le sable en respectant, bien sûr, les gestes barrières. Et par petits groupes ! Les rassemblements de plus de dix personnes étant interdits ! Les plages vont donc rouvrir. Dès ce week-end, pour certaines d’entre-elles. Le préfet du Var a donné son feu vert aux communes qui lui en avaient fait la demande. Et elles étaient forcément très nombreuses.

Ainsi, à Toulon, Hyères, Saint-Tropez, Fréjus, Bandol, etc (voir le document), toutes les plages rouvriront dès ce samedi, ce qui ne sera pas le cas dans toutes les communes du département où il faudra patienter encore quelques jours de plus. Quoiqu'il en soit, sur toutes les plages, baigneurs ou promeneurs devront respecter les horaires d'ouvertures : de 8h à 18h.