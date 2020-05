Restauration, déplacements, spectacles : les points-clés de la deuxième phase du déconfinement

Réouverture des restaurants, fin de la limite des 100 km, passage en zone verte... Le Premier ministre Edouard Philippe présente jeudi la deuxième étape du déconfinement, qui pourrait donner lieu à quelques assouplissements à partir du 2 juin. Voici ce qui pourrait évoluer.

Toute la France en "zone verte" ?

Pour l'heure, quatre régions (Ile-de-France, Hauts-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté) ainsi que Mayotte sont colorées en rouge. Pointant les risques pour l'économie locale, les présidents des régions Grand-Est et Hauts-de-France ont adressé mardi 26 mai un courrier au Premier ministre, pour demander le classement en "zone verte" de leurs territoires. Trois indicateurs président à ce classement : la circulation du virus mesurée par les cas de coronavirus dans les services d'urgence ; la disponibilité des lits en réanimation ; et la capacité à tester.

Fin de la limite des 100 km ?

Les déplacements sans attestation sont pour le moment limités à 100 km à vol d'oiseau partout en France autour de son domicile. Le secrétaire d'Etat au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne a cependant indiqué que ce cercle de 100 km "pourra augmenter de façon concentrique". Reste à savoir quelle jauge sera retenue.

Reprise de l'école pour les 4e et 3e ?

Actuellement, seuls les élèves de maternelles, élémentaires, 6e et 5e ont retrouvé le chemin de l'école. Selon les derniers chiffres du ministère, 20% des élèves d'école primaire et 30% environ des collégiens concernés sont effectivement retournés en classe, rarement à temps plein.

A partir du 2 juin, les 4e et 3e pourraient à leur tour être autorisés à reprendre les cours. Les lycées pourraient aussi rouvrir, à commencer par les lycées professionnels, jugés prioritaires. Des questions demeurent aussi sur l'organisation de l'oral du bac de Français.

Les cafés, bars et restaurants rouverts ?

Fermés depuis mi-mars pour freiner l'épidémie de coronavirus, les cafés, bars et restaurants devraient pouvoir rouvrir le 2 juin dans les zones "vertes" sous réserve de respecter de strictes conditions de distanciation et d'hygiène. Les modalités doivent être précisées par le Premier ministre. Le secteur emploie deux millions de salariés.

Les campings ouverts pour l'été ?

Premier mode d'hébergement en été dans l'Hexagone, les 8.000 campings français attendent également de pouvoir reprendre leur activité.

Parcs de loisir et espaces verts

Sans attendre les annonces du gouvernement, plusieurs parcs de loisir - Le Puy du Fou, le Futuroscope et les parcs Walibi - ont déjà évoqué des dates de réouverture.

L'accès aux parcs et jardins, toujours interdit dans les départements en rouge "où le virus circule de façon active", est réclamé par certains élus locaux, comme à Paris, mais aussi par des associations.

Les rassemblements de plus de 10 personnes de nouveau autorisés ?

Pour l'heure, "les rassemblements organisés sur la voie publique sont limités à dix personnes" sur tout le territoire. Le Conseil constitutionnel avait retoqué la mesure concernant les réunions dans les domiciles.

Les frontières européennes rouvertes le 15 juin ?

Des restrictions sont toujours en oeuvre au sein de l'UE mais plusieurs pays, dont la France, l'Allemagne et l'Italie, poussent à une reprise rapide et coordonnée, potentiellement au 15 juin.

Le masque toujours obligatoire dans les transports

Concernant les transports en revanche, la situation devrait peu évoluer et le port du masque rester obligatoire "tant qu'on n'a pas un traitement", a prévenu la ministre de la Transition écologique et solidaire Elisabeth Borne. Toutefois, les règles strictes de distanciation pourraient être assouplies. L'aéroport d'Orly ne rouvrira pas avant fin juin.

Les salles de sport accessibles sous conditions ?

Actuellement, les activités physiques de plein air sont autorisées sous réserve de respecter des mesures strictes : 10 mètres minimum doivent séparer coureurs et cyclistes depuis le 11 mai. Comme chez plusieurs de nos voisins européens, les piscines, salles de gym et club de fitness pourraient cependant rouvrir sous certaines conditions.

Le ministère des Sports a déjà annoncé l'ouverture d'une vingtaine de piscines en France métropolitaine et en outre-mer début juin. Ces établissements vont servir de "laboratoire" avec un protocole sanitaire bien précis : obligation de réserver une ligne à l'avance, pour une session d'une heure et demie, de respecter les sens de circulation dans les couloirs, de se laver les mains etc. Les vestiaires collectifs resteront fermés.

Les salles de spectacles ouvertes en juin ?

Si les petits musées peuvent accueillir des visiteurs depuis le 11 mai, les grands musées attendent leur tour pour le 2 juin. Les salles de spectacle pourraient "rouvrir progressivement" dès juin, avant les cinémas en juillet, a indiqué mardi le ministre de la Culture Franck Riester. Des décisions pourraient aussi intervenir autour des salles des fêtes et les salles polyvalentes.