Déconfinement : les pompiers de l'Hérault très sollicités pour secourir des randonneurs

Avec les beaux jours et la deuxième phase du déconfinement, les activités de pleine nature sont à nouveau pratiquées avec parfois des accidents à la clé.

Ces derniers jours les pompiers de l’Hérault sont intervenus une douzaine de fois pour secourir des randonneurs blessés ou épuisés sur les massifs du Caroux, le Pic Saint Loup, Saint Guilhem le Desert, ou encore au Ravin des Arcs. Ils ont du faire appel au Groupe Milieu Périlleux 34 et à l’hélicoptère de la sécurité civile.

Quand on reprend on ne fait pas une randonnée de plus de 3h et on prend de l'eau, un chapeau

"C'est comme pour tous les sports quand on se relance après des semaines d'arrêt il faut se réentraîner, reprendre un rythme sportif parce que la randonnée au delà de 2h c'est du sport. On ne part jamais seul mais au moins à deux pour qu'une personne puisse prévenir les secours si besoin. Il faut aussi penser à prendre la météo avant de partir, être équipé de bonnes chaussures qui tiennent le pied et surtout la cheville, il faut avoir de l'eau, quelques victuailles et un chapeau" conseille Bernard Woimant du comité départemental de la randonnée pédestre de l'Hérault.

Les conseils de Bernard Woimant du comité départemental de la randonnée pédestre de l'Hérault Copier

Bernard Woimant intervient le week-end sur l'antenne de France Bleu Hérault pour parler de randonnée pédestre.