Déconfinement : premières messes en petit comité dans l'Hérault

Premier week-end déconfiné pour les offices religieux. Encore interdits après le 11 mai, ils ont finalement été autorisés samedi après avis rendu par le Conseil d'État en début de semaine. Les messes du dimanche ont donc pu avoir lieu, des messes avec masque obligatoire, gel hydroalcoolique, la moitié des bancs condamnés et sans contact physique, mais des fidèles malgré tout ravis de se retrouver.

"Je suis soulagée, je suis contente", s'émerveille Solenne, une paroissienne, à quelques minutes d'assister à sa première messe depuis le mois de mars, à l'église Saint-Vincent de Castelnau-le-Lez. Comme beaucoup, elle a regardé la messe à la télévision et sur internet ces deux derniers mois. "Je me sens très bien là, parce que franchement, ça me manquait : c'est ma nourriture, j'en ai besoin".

Prières visage couvert

La joie de se retrouver efface les nouvelles contraintes chez les fidèles. "Bon, on est masqués, mais le bonheur de se retrouver est là, se réjouit Marie, en sortant de l'église. C'était tout simple, mais plein d'amour. Et puis c'était très rigoureux pour ce qui est des gestes barrières, c'était bien fait".

Une messe réussie aussi pour le père Jacques Chanut, qui officiait. "Je viens de connaître _la messe masquée_, c'est vraiment une grande nouveauté pour moi, s'amuse-t-il. Mais c'est agréable ! L'essentiel de la vie chrétienne, c'est la fraternité avec les autres. Je suis très heureux de pouvoir reprendre les célébrations tranquillement et paisiblement. Ça a été un grand bonheur, une grande joie, je me suis senti à ma place, dans mon rôle qui est de rassembler, de donner de la paix, donner de la joie".

Avec ces offices en nombre réduit, le prêtre a pu tester son dispositif sanitaire. Comme une préparation en vue de la messe de la Pentecôte le week-end prochain, où il attend une affluence bien plus importante.

