Déconfinement : les Provençaux retrouvent (presque) leurs habitudes

Depuis une semaine, le confinement a partiellement été levé en France. Il n’y a plus besoin de justifier ses déplacements dans un rayon de 100 kilomètres. La plupart des commerces ont rouvert, mais le coronavirus est encore là et nourrit parfois toujours les angoisses.

Il y a une semaine, tout pile, les autorités levaient la cloche qu’ils avaient placée au-dessus de la tête des Français pour contrer la circulation du coronavirus. Depuis, les Provençaux ont recommencé leur vie d’avant. Du moins pas complètement. Mais l’essentiel (presque) est là, dira-t-on.

Même si les bars et les restaurants sont encore fermés, qu’on n’a pas rallumé la lumière depuis très longtemps dans les salles de cinémas – un comble – et que les œuvres d’arts des grands musées n’ont pas revu l’œil d’un visiteur, la plupart des commerces ont pu rouvrir. Comme une majorité de plages, d’ailleurs. Mais dans le Var, seulement. Et les grands espaces sont de nouveaux accessibles.

Certains en ont donc profité, ce week-end, pour aller respirer au grand-air. C’est le cas d’Audrey. Avec ses deux enfants et son conjoint, cette infirmière a profité du week-end pour "aller faire de la rando à Roquevaire. On a pris la pluie. Mais on était heureux d’être dehors !"

Témoignage de Pascale, une habitante de Pélissanne. Copier

Méfiance, prudence...

Si Audrey et sa famille privilégient les sorties loin des centres urbains, c’est pour une raison bien particulière. "On estime que les gens ne respectent pas toujours très bien les mesures barrières. Surtout aux entrées des magasins. En fait, on a l’impression qu’ils se sont sentis punis. Et à partir du jour où on leur a dit qu’ils pouvaient ressortir, ils sont sortis en masse."

Interview d'Audrey, habitante de La Penne-sur-Huveaune Copier

Pascale aussi dit être vigilante. Et ce week-end, elle a, elle aussi, choisi d’aller dans la nature, ou plutôt, dans le jardin aquatique de son cousin, qu’elle n’avait pas revu depuis au moins deux mois et qui habite Graveson : "Avec mon mari, raconte la quinquagénaire drôle et avenante, on est parti de chez nous, à Pélissanne. Et on a fait le voyage en camping car". 60 kilomètres par la route. C’est dans la limite des 100 kilomètres ! Parfaitement dans les règles ! "On avait envie de se prendre dans les bras, enchaîne l’intéressé mais on a respecté les mesures barrières, raconte-elle. Le plus important est là. On a pu se revoir en vrai ! Et pas par écran interposé !"

… et débrouille !

Les écrans. C’est grâce à eux que Camille a pu retrouver ses amies qui habitaient trop loin et avec qui elle devait fêter un enterrement de vie de jeune fille. "On s’est donc retrouvé en vidéo ! Explique la jeune professeur d’anglais originaire de Bouc-Bel-Air. Et on a chanté une chanson à la mariée !" Une version revisitée de Ça fait rire les oiseaux de la Compagnie Créole !