Déconfinement : les quais dédiés aux piétons à Pornic pour l'Ascension

A Pornic, pour ce long week-end de l'Ascension, les quais deviennent piétons de 13h à 20h et la passerelle du château est fermée à ces mêmes heures. La Ville a décidé ces mesures suite à la forte affluence le week-end dernier, où les gens s'étaient agglutinés sur le port.

Partout sur le port de Pornic, des panneaux rappellent que les quais sont "dynamiques" et qu'il faut garder ses distances. Des barrières empêchent de s'asseoir sur le fameux "mur de la lèche" où les promeneurs aiment venir déguster leur glace de la Fraiseraie ou d'un autre glacier face à la mer. Le week-end dernier, premier week-end après le déconfinement, ils étaient encore très nombreux à être agglutinés et à ne pas respecter les gestes-barrières. Alors pour évier la propagation du virus, le maire Jean-Michel Brard a pris un certain nombre de dispositions pour éviter que les gens ne soient statiques. Tous les bancs installés sur le port ont été démontés.

La passerelle du château est interdite aux piétons ce week-end © Radio France - Anne Patinec

Passerelle du château interdite de 13h à 20 h

De 13 heures à 20 heures ce week-end comme à la Pentecôte, les voitures sont interdites sur les quais et la passerelle piétonne qui longe le château est fermée. La plage du château et son aire de jeux sont fermées. Une mesure que certains promeneurs ont du mal à comprendre. D'autres trouvent l'interdiction logique. Quand les bars-restaurants rouvriront, ils devraient bénéficier de terrasses plus grandes. Ces quais piétons pourraient être prolongés durant l'été, les jours de beau temps.