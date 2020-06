La réouverture des cafés et restaurants d'Île-de-France était attendue des commerçants, elle sera possible dès ce lundi 15 juin. Mais cet assouplissement s'accompagnera-t-il de la fermeture ou du rétrécissement des terrasses ? Les restaurateurs sont sceptiques, les Parisiens sont contre.

Déconfinement : les restaurateurs et clients parisiens veulent conserver les terrasses élargies

Les Parisiens veulent conserver les terrasses élargies que les cafetiers et restaurateurs ont installées depuis le 2 juin.

Feu vert pour les restaurants franciliens, qui vont pouvoir totalement rouvrir dès ce lundi 15 juin. Emmanuel Macron l'a annoncé dimanche soir lors de son allocution solennelle. Mais comment vont-ils rouvrir ? A priori les règles de distanciation sont toujours en vigueur. Il faudra donc garder un mètre minimum de distance entre chaque table. Ce qui pose un vrai problème aux nombreux cafés et restaurants parisiens qui sont trop petits pour espacer leurs clients.

Les restaurateurs sont prêts à rouvrir leurs salles, mais sceptiques

Alors est-ce que la réouverture des salles signifiera le retour aux petites terrasses serrées sur les trottoirs ? "Non !", disent les Parisiens.

Des grilles de chantier délimitent la terrasse de ce restaurant du 18ème arrondissement, les parasols sont ouverts. Rien à voir avec les quelques tables collées aux vitres avant le confinement. Une bouffée d'air après deux mois de fermeture pour Fabien, le gérant, "Le grand changement ça été de pouvoir sortir la terrasse, la maire de Paris nous a octroyé une place de livraison jusqu'à 22h, on ne peut être que joyeux et motivés !"

Il s'est préparé à rouvrir l'intérieur de son établissement, mais avec les trois quarts des tables en moins, et pas de clients au comptoir, "J'aimerais pas être un nouveau cluster dans le 18e", glisse-t-il.

Les clients préfèrent les terrasses

À quelques pas, la terrasse d'une brasserie est prise d'assaut et dans la grande salle des flèches et de gros ronds sont apparus sur le carrelage au sol. La patronne, Valérie, est prête à faire entrer ses clients, mais moins nombreux qu'avant, "Ça sera vraiment la panacée quand tout sera derrière nous. Mais ça sera déjà un bon début, et les terrasses c'est déjà chouette."

Laurent prend son café au troquet en bas de chez lui, qui a investi tout un angle de rue depuis le 2 juin. Ce qui donne un petit air de place du village, "Je trouve que ça embellit une ville. On dirait Paris déguisée en une ville du Sud, c'est magnifique." Les clients ont tous le même message : priorité aux terrasses dans Paris. Ils préfèrent rester à l'extérieur, plutôt que de rouvrir leur salle si cela veut dire rétrécir leur terrasse.