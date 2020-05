Déconfinement : les salons de coiffure prêts à rouvrir

Leur réouverture est très attendue. Ce lundi, après deux mois de confinement, les coiffeurs peuvent à nouveau accueillir leurs clients. Mais dans quelles conditions ? Reportage en Haute-Savoie, dans l'un des salons de coiffure du centre d'Annecy.

"Nous n’avons jamais travaillé dans ces conditions", explique Stéphanie Vincent, gérante d’un salon de coiffure à Annecy. Sa nouvelle tenue de travail à compter du 11 mai : une visière, un masque et des gants. "Cela va nous gêner surtout quand on utilisera le sèche-cheveux mais c’est pour la sécurité de tous. Nous allons faire avec."



Les consignes sanitaires sont affichées dès l’entrée du salon, à côté de la bouteille de gel hydroalcoolique. Les clientes, qui auront obligatoirement pris rendez-vous, devront elles aussi porter un masque. "Nous allons également leur demander de faire certaines choses toutes seules comme déposer leur vêtement au vestiaire et prendre leur peignoir." Moins de service pour plus de sécurité. "Nous avons enlevé toutes les revues et nous ne proposerons plus de café", continue Stéphanie Vincent.



Afin de respecter la distanciation sociale, elle a dû supprimer l’un de ses trois bacs pour les shampoings et plusieurs postes de coiffage. "Avant de couper les cheveux, nous désinfecterons notre matériel devant la cliente et après la coupe, nous lui demanderons de mettre son peignoir dans le panier à linge." Pour le paiement, le sans contact sera privilégié.

Si toutes ces mesures sont contraignantes, Stéphanie Vincent assure qu’elles n’embêtent pas ses futures clientes. "Je leur explique ce que nous avons mis en place et elles sont plutôt contentes. Et il faut qu’elles puissent se dire ici, c’est clean. Sinon, elles ne reviendront pas » Le carnet de rendez-vous de la coiffeuse est déjà plein pour la première semaine du déconfinement. "Nous sommes ravis de reprendre. Nous avons besoin de nos clients et ils ont besoin de nous."